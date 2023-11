„Успяхме да отпушим над 10 улици, защото паднали дървета препречваха движението,” съобщи кметът на район "Триадица" Димитър Божилов в ефира на bTV Radio. „Материални щети има. Видях доста затиснати коли. Има, разбира се, и проблем с това, че трябва тепърва да почистим тази растителна маса и биологичен отпадък,” каза още той и добави, че 4 екипа вече работят на терен. Почистените клони биват натрупвани на достъпни места и ще бъдат събрани от камиони на Столичен инспекторат.

Районният кмет на "Триадица" призова гражданите да не изхвърлят клоните и стволовете в контейнерите за отпадъци, а да ги оставят встрани. „Приоритетно в момента се обработват уличните платна, (…) но се надявам до седмица – две да можем да покрием възможно най-много тротоари, като приоритетно работим около детските градини и училищата,” допълни Димитър Божилов.

Снимка: Ладислав Цветков

В предаването "За града" на bTV Radio той сподели повече за инициативата за премахване на изоставени автомобили от улиците в столичния район "Триадица". „Миналата седмица трябваше да вдигнем 20 автомобила, от които десетина сами се преместиха. Един беше прибран в частен имот, а останалите бяха вдигнати,” заяви Божилов. Той добави, че това е част от „една последователна политика” с цел нормализиране живота на хората. „Имаме няколко планирани етажни паркинги. Специално в "Стрелбище" има 7 места, в "Гоце Делчев" пък обособяваме с градоустройствени процедури такива парцели.”

„Аз лично подкрепям идеята да се избегне публично-частното партньорство. Предпочитам да е общинска инициатива. Пилотно може да обособят един или два етажни паркинга, които да покажат дали работи тази система”, подчерта районният кмет. Той уточни, че част от обособените за целта парцели в "Стрелбище" се намират по границата с "Гоце Делчев" – блок 23 и 24.

По думите на Божилов, драстични промени в новите транспортни планове няма да има, що се отнася до посоките на движение в малките улици. Като пример за успешното прилагане на инфраструктурните промени районният кмет изтъкна квартал "Иван Вазов".

Божилов коментира органиченията за навлизане на стари автомобили в центъра на София. „Тази забрана е за тези, които навлизат транзитно. За живущите е допуснато изключение,” напомни той.

Снимка: btvnovinite.bg

Предстои разширение на зелената зона в кв. "Гоце Делчев". „Планираме обществено обсъждане за въвеждане на режим за платено паркиране в квартала”, съобщи още районният кмет. Процесът ще включва регламентиране на досегашните паркоместа, като се запазва техния брой. Очаква се проектът да бъде осъществен в рамките на следващите няколко месеца.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с кмета на район "Триадица" Димитър Божилов, разположено в звуковия файл: