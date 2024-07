"Изпратих писмо до ръководството на Столична община и до Обединение "Опълченска", което ще извърши строително-монтажните работи във връзка с премахването на дърветата. Настояването ми е да се компенсират не само със заложените 50, а с поне 103 дървета, тъй като по време на ремонтните дейности и за моя жалост се налага премахване на ценна растителност. Компенсацията трябва да бъде в необходимия обем. Засилен контрол ще се осъществява постоянно, за да сме сигурни, че разработетните от нас и посочени конкретни места и видове растителност ще бъдат изпълнявани". Това заяви в ефира на bTV Radio кметът на район "Възраждане" Станислав Илиев.

Снимка: btvnovinite.bg

"Няма как да компенсираме 50-60 годишни дървета с млади фиданки. Надявам се, когато количеството е 2-3 пъти повече, през годините да възстановим равенството. Целта на ремонта е да се подобри облика и качеството на живот в района. Вярвам, че колкото по-зелен е градът ни, толкова по-приятно и полезно ще бъде да живеем в него. Затова предложих поне 103 дървета да бъдат залесени", поясни той. Районният кмет потвърди, че според схемата за озеленяване, растенията ще бъдат засадени и на улица „Цар Симеон“, както и на булевардите „Тодор Александров“, „Ал.Стамболийски“ и "инж. Иван Иванов".

Съгласно проектната документация и оферта на изпълнителя, ремонтът на "Опълченска" ще отнеме до 8 месеца. Той обхваща зоната от кръстовището на бул. "Сливница" до това на бул."Тодор Александров", като изпълнението е разделено на три етапа.

Снимка: btvnovinite.bg

Реконструкцията включва инженерната инфраструктура, канализацията, изграждане на нови тръбни мрежи и водопроводни клонове. Предвижда се обновяване на електроразпределителната и тролейбусната мрежа, както и подмяна на трамвайните релси при кръстовището на "Опълченска" и "Пиротска". В ремонта се предвиждат нови тротоари, ново улично осветление, тактилни плочи и понижаване на бордюрите, а за трафика ще се обособят 3 ленти т.е 2 активни и 1 бус лента.

Снимка: btvnovinite.bg

"Бих призовал гражданите да сигнализират за инциденти и нередности, дори и когато не са сигурни, че става дума за нещо особено важно", каза още районният кмет.

Снимка: btvnovinite.bg

Районният кмет добави, че предстои възстановяване на фасадата на 18 СУ и цялостен ремонт на НГДЕК. Покривите на 11 ДКЦ и на учебната сграда на 136-то училище също ще бъдат обновени, а училището, както и 67 СУ, ще имат нови футболни игрища.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета на район "Възраждане" Станислав Илиев, разположено в звуковия файл: