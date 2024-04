Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ралица Бежан, разположено в звуковия файл:

Певицата, актриса и преподавател в НАТФИЗ Ралица Бежан представи нов видеоклип към песента "Ето ме". Това е заглавието и на едноименния ѝ авторски албум. Режисьор на видеоклипа е Георги Гаврилов, а оператор е Галина Василева. Освен Ралица Бежан във видеото участват и музикантите, с които тя работи от години на сцената - Калин Жечев - пиано, Ивелин Иванов - акордеон, Димитър Сирaков - контрабас и Стоил Иванов-Стю - барабани. Главната роля във видеото е поверена на младата актриса Сабина Коен. Участват и приятели, и колеги на Ралица Бежан, нейната дъщеря Дара-Йоана и кучето им Санди.

С ярък театрален привкус, кинаджийско, ретро-симпатично и в същото време, носещо усмивка, свежест и настроение, видеоклипът към песента "Ето ме" носи неподправения почерк на чаровната актриса и певица Ралица Бежан. През годините досега талантът и многостранните ѝ интереси в различни сфери на изкуството се реализират в най-неочаквани и в същото време "типично нейни" сценични пространства. Неотдавна тя отбеляза 25 години на сцената с концерт, в който взе участие и голямата прима на българската поп и джаз музика Мими Николова. В духа на приемствеността съвместните изяви на Ралица и Мими далеч не приключват с изявата им тогава, а напротив – предстоят им нови съвмести джаз проекти, в които ще бъдат включени и прекрасни и талантливи млади музикални хора.

Наред с актьорската си кариера и преподавателска дейност в НАТФИЗ, пеещата актриса планира и "възраждане" на музикалния спектакъл "Незабравимите – старите песни на нов глас", който с настъпване на COVID пандемията спря да се играе. Голямото завръщане на сцената на чудния спектакъл, в който старите градски песни не са забравени, а звучат повече от модерно, с нова енергия и очарование, се очаква на откритите сцени в София и страната.