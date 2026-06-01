Музиката има силата да прави повече от това да вълнува, тя може да вдъхновява действия, да създава промяна, да носи реална подкрепа. И през новата концертна година Fest Team продължава и доразвива своята социална ангажираност не чрез символични жестове, а чрез устойчиви инициативи с измерими резултати. През 2026 програмата включва четири кампании, всяка от които фокусира върху различен кръг от хора — тези, които чакат или се надяват за нов живот, децата, за които музиката да стане по-достъпна, възрастните, които заслужават да се чувстват видими и приети и хората с увреден слух, за които концертното преживяване доскоро беше невъзможно.

Работата на най-големия музикален промоутър у нас в тази посока вече е получила и официално признание - “Специална награда” за иновативна програма от Министерството на труда и социалната политика, второ място за “Най-добра социална политика на МСП” от Българския форум на бизнес лидерите и награда от Сдружение “България си ти” за инициативата “Музика за всички”. Най-важното признание обаче са реалните истории на хората, до които е достигнала помощта.

Със силата на  музиката и доброто сърце на хиляди фенове, кампанията на Fest Team и Фондация “Искам бебе“Живот от нота”, стартирала през 2023 г., ще осигури на близо 100 млади жени от цялата страна на възраст до 35 г. хормонални изследвания на репродуктивния си статус, а 30 от тях – ще получат и първата си консултация при специалист. С част от средствата ще бъдат финансирани инвитро процедури и изследвания на две двойки, които мечтаят  да станат родители. В началото на 2025 г., благодарение на даренията в “Живот от нота” се роди малкият Христо. 

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радина Велчева - основател на Фондация "Искам бебе" и хореографа Ралица Мерджанова от екипа на Fest Team:

 

За много деца досегът с музиката остава далечен и недостижим. Fest Team и фондация “Музика за България” заедно с Rockschool работят за промяна на това чрез проекта ”Музикална класна стая” — оборудване на музикални кабинети и интерактивни уроци в столични училища. Събраните чрез дарения средства за 2025 г. все още не достигат напълно необходимото ниво за пълното обзавеждане и ремонт на музикален кабинет, но Fest Team поема ангажимент да допълни липсващия ресурс и да осигури реализирането на първия оборудван кабинет по кампанията. Проектът вече започна своята реализация в 83 ОУ “Елин Пелин”, с подкрепата на директора г-жа Божанка Дамянова и Столична Община, а ремонтните дейности предстоят в следващите месеци. Идеята е проста - не всяко дете ще стане артист или музикант, но всяко дете трябва да получи шанса да бъде вдъхновено.

Освен за младите, социалната платформа на Fest Team допринася и за улесняването на достъпа до изкуството на хора в напреднала възраст, както и за тяхното социално интегриране. През изминалата година в инициативата на проекта ”Аз съм тук”, който предлага уроци по танци и оздравително движение, адаптирани към спецификите на възрастта, се включиха 171 участници на възраст между 60 и 94 г., както и професионални танцови преподаватели, артисти и социални експерти. На сцената на Vidas Art Arena се проведоха редовни безплатни занятия, съвместни занимания между поколенията и публични беседи за ученето, смисъла и активното присъствие. През изминалата година бяха раздадени и 171 културни паспорта, даващи безплатен достъп на участниците до културната програма на Vidas Art Arena. В момента тече пролетното издание на програмата в залите на Dance Station, а летният сезон отново предстои да бъде на открито като част от лятната програма на Vidas Art Arena.

Сред приоритетите на Fest Team е и достъпността на събитията за хора с увреден слух. Чрез  проекта ”Музика за всички”, с жестов превод от Stray Sheep и иновативни Haptic костюми, сензорни жилетки, предаващи вибрациите на музиката по тялото, 72 души успяха да съпреживеят концертите на Dream Theater, Guns N' Roses, Robbie Williams и фестивала Hills of Rock. През 2026 г. жестовият превод ще бъде осигурен на шест от големите събития на Fest Team: концертите на Eros Ramazzotti, Iron Maiden, на фестивалите PHILLGOOD и Hills of Rock и комеди шоуто на Sooshi Mango. С подкрепата на Община Пловдив се реализира и видеозапис на авторския български мюзикъл ”Книгата на мечтите” с жестомимичен превод, представен на сцената на зала “Колодрум” в Пловдив. Филмът ще достигне до деца от глухата общност, за да им отвори вратите към магията на мюзикъла и да ги направи част от един свят, който заслужава да бъде споделен с всички.

Fest Team продължава да полага системни и устойчиви усилия за по-добро бъдеще чрез инициативите, които подкрепя. Дарителите могат да подкрепят каузите не само по време на покупка на билет за събитията на Fest Team, но и директно чрез мрежата на Ticket Station. Повече подробности, финансова отчетност и истории на реални хора — на сайта на Fest Team.

 