За първи път в България тази година ще се състои мащабно подгряващо събитие преди големия Софийски маратон. Седмица по-рано е насрочен Рънатон 2023, който с уникален регламент събира под егидата на Европейския съюз 380 атлети, представители на 11 държави.

Целта на новата инициатива е да провокира интерес към отборните и щафетните надпревари, като привлече повече привърженици на масовите бягания. В програмата на състезанията са включени стартове на 2.5 км, 5 км, 10 км и 20 км. Кратката дистанция е предимно за хора със специални потребности, 5 и 10-километровите са отборни – с едновременен старт и сумиране на времената, а 20-те километра са щафетни – всеки член на отбор бяга по 5 км и най-бързият тим печели. Надпреварите ще бъдат отворени за участие на тимове, съставени от четирима души на различна възраст в четири категории: 20-40; 40-50; 50-60; 60+. Съставът на отборите ще гарантира баланс между половете, отборите ще бъдат съставени от равен брой мъже и жени.



Събитието ще се състои на 1 октомври 2023 г. от 9.00 ч. около НДК. Много интересна е регистрацията, която вече е отворена в интернет сайта на проекта. В България тя ще е по отборите на посланиците на Рънатона – това са 8 популярни сред бегаческите общности личности, повечето от тях прочути със своите резултати и постижения лекоатлети. Сред тях са Милица Мирчева, Шабан Мустафа, Евгени Игнатов, Веселин Цинзов, Християн Стоянов, Красимира Чахова и др. Всеки желаещ ще може да се записва за участие през сайта на Рънатона и - след като мине тренировъчна програма – да участва като част от отбора на съответния лидер. Тренировъчната програма е съобразена с дистанциите.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Георги Станоилов, Милица Мирчева и Шабан Мустафа, разпоолжено в звуковия файл:

„Рънатон 2023 е отлична инициатива, която ще спомогне повече хора да се приобщят към бяганията, а чрез тях – към активния и здравословен начин на живот,“ заяви националната рекордьорка в маратона Милица Мирчева. Според изтъкнатия планински бегач Шабан Мустафа събитието би следвало да се провежда всяка година, тъй като провокира отборния дух с щафетните и отборни надпревари.



Българските участници в Рънатона ще бъдат допълнени с фенове на бягането от други 10 държави – Португалия, Испания, Италия, Холандия, Хърватска, Словения, Австрия, Словакия, Латвия и Румъния. В тях от два месеца вече е в ход подбора на участници, като в чужбина те също се записват чрез сайта, но се определят от т. нар. „водачи на отборите“, които стриктно следят за изпълнението на тренировъчните програми. Всеки участник е ангажиран да споделя свои снимки, видеа и информации за тренировките си в специално изградените профили в социалните мрежи на инициативата.



Двигателят зад голямото спортно събитие с нестопанска цел, финансирано по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз е асоциация „Спорт в свободното време“. Общата цел на Рънатон е да насърчи хората от всякакви поколения, полове и физическа кондиция от 11 държави-членки на ЕС да тичат редовно и да популяризират бягането като отборен спорт, който може да създаде връзка между различни поколения и която има значителни физически, психически и социални ползи за активния живот на хората от всички възрасти.



Ето и кои са българските посланици на Рънатон 2023:



Евгени ИГНАТОВ – легендарен български лекоатлет, медалист от европейско първенство в зала и финалист от олимпиадата в Сеул на 5 и 10 км. Притежава всички национални рекорди в бяганията от 1500 м до 10 000 м на открито и в зала, част от тях стоят срещу неговото име вече 40 години.



Милица МИРЧЕВА – национална рекордьорка и шампионка в бяганията на средни и дълги разстояния и в стипълчейза. Единствената българка стартирала в маратона на олимпийските игри в Рио 2016. Многократна шампионка в стартове у нас и участничка в елитните бягания по света, сред които маратоните в Бостън, Хюстън, Копенхаген и др. Притежава държавните рекорди на 10 км и полумаратон.



Шабан МУСТАФА – световно известен рекордьор и победител в планинските бягания. Феноменален е със своята издръжливост – състезава се и печели медали в 7-8 маратона на година, при препоръчителни максимум 3. Последният българин победител в Софийския маратон с титлата от 2012 г.



Красимира ЧАХОВА – известна в миналото лекоатлетка, шампионка от първите европейски игри за ветерани, в момента зам.-кмет на Стара Загора, организатор на спортни събития, изключително дейна и иновативна в областта на спорта, отдадена на много благотворителни каузи.



Християн СТОЯНОВ – изтъкнат български атлет – параолимпиец. Европейски и световен шампион за хора със специални потребности в бяганията на 800 и на 1500 м. Сребърен медалист от Параолимпийските игри в Токио 2020 на 1500 м.



Веселин ЦИНЗОВ – един от най-силните български ски-бегачи в последните години. Участник в зимните олимпийски игри във Ванкувър, Сочи и Пьонгчанг. Осми на световно първенство за младежи и шести на Универсиада, с 14-о място за СК. Напоследък е изключително деен организатор на спортни събития, директор Направление „Ски-бягане“ в БФ ски.



Татяна ГЕОРГИЕВА – общински съветник, председател на Комисията за децата младежта и спорта към Столична община, член на Управителния съвет на „София – европейска столица на спорта“. Активен участник в събитията от календара на Фондацията, силно социално ангажирана в благородните каузи на инициативата.



Георги СТАНОИЛОВ – основател и главен организатор на много популярната верига от бягания у нас 5KMRUN. Вече 10 години стартовете са всяка събота в парковете на 13 града из България, седмично инициативата увлича над 1200 души, отделно са надпреварите за деца. От самото начало Георги е двигателят на този мащабен и проект за масови бягания в страната.



Изберете своя посланик и се запишете в неговия отбор за Рънатона на 1 октомври 2023 на: https://runathon.eu/registration/