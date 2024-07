"Работим активно над водния цикъл на града, като 80% от канализацията се обновява", заяви пред bTV Radio районният кмет на "Банкя" Рангел Марков. Той допълни, че предстои изграждането на модерен стадион в града. "Ще реконструираме детската ясла, като ще открием още една група през новата учебна година", допълни Марков.

По думите му, Минералната баня в Банкя се развива успешно. Той уточни, че "Софийски имоти" ще я управляват до септември 2025г. Впоследствие СОС трябва да вземе решение за съдбата на нейното управление.

