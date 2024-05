Рапърът Огнян Павлов – FYRE представи в ефира на bTV Radio новата му песен “Дишай”, в колаборация с V:RGO и Emil TRF. Песента е част от най-новия албум на FYRE, Откровение III: Новорождение.

“Виждаме от най-малките, от най-ранна тийнейджърска възраст до вече пенсионери говорят за тревожни мисли, за паник атаки и депресия, и ако преди време го приемахме някак с насмешка, това са едни неща, които ги има само на запад, ние тук не ги преживяваме тези неща, мисля, че вече с новите технологии, особено след пандемията много се усеща това нещо, животът се промени, стана много забързан. Имам чувството, че живеем в 2 свята хората – в реалния и в дигиталния. И разбира се, това за всеки един човек е много трудно – да живеем на 2 места, и по някакъв начин има едно състезание постоянно – да сме по-красиви, по-слаби, по-богати, по-усмихнати, по-щастливи. И хората забравят, че животът е като една кардиограма, той е един низ от понеделници и петъци, не може животът постоянно да е петък. В днешно време някак си изкуствено все едно държим допамина постоянно горе, в един момент се случва едно прегаряне, така нареченият бърнаут. Според мен отговорът е вярата. Защото смятам, че преди да сме тяло, ние сме дух и душа и е много важно да се грижим за нашите дух и душа и да имаме една молитва и едно смирение, една благодарност. Защото е научно доказано, че когато човек е благодарен, не може да се тревожи и да е депресиран едновременно. Това мисля, че е най-добрата противоотрова на тази отрова – депресията, която мъчи хората в днешно време.”, казва FYRE за посланието в песента „Дишай“ и как хората, които преминават през трудни моменти могат отново да намерят пътя нагоре.

Зад музиката стои Александър Александров - Vitezz, а лириките са написани изцяло от тримата артисти - Огнян FYRE Павлов, Виктор V:RGO Йорданов и Емил TRF Тончев. Видеото е дело на Broken Siemens.

Целия разговор с FYRE и съпругата му Никол можете да чуете на звуковия файл:

Видеото можете да гледате тук: