"Продължава проекта с раздаване на хранителни продукти на нуждаещи се в София и в Северна България. Нашите неуморни доброволци събраха продуктите и приготвиха пакетите. Увеличението на цените засяга най-вече възрастните хора с ниски пенсии и нуждаещите се, които и без това трудно стигат до края на месеца. За тях нашата помощ е много важна", сподели зам.ръководителят на Посолството на Малтийския орден в България и говорител на Католическата църква в България Ива Михайлова.

По думите й, вече четвърта година в сътрудничество с Da Mamma Carla & Fabio и @Caritas Sofia се осигурява топла храна на бедни и нуждаещи се хора. Припомняме ви, че в края на ноември Посланикът на Суверенният Малтийски орден в България Н.Пр. Урсула Хофтер Дзуколи раздаде топъл обяд на бездомните в градинката пред хотел Рила.

"Всеки вторник го раздаваме в студените месеци, като той е предназначен основно за хората, останали без дом, както и за предварително записани нуждаещи се социално слаби хора", уточни Ива Михайлова. "Продължаваме да помагаме и на деца, лишени от родителски грижи", добави тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със зам.ръководителя на Посолството на Малтийския орден в България и говорител на Католическата църква в България Ива Михайлова:

Your browser does not support the audio element.

Според неправителствени организации цените на основни хранителни продукти продължават да се увеличават. Затова социално слабите имат още по-голяма нужда от помощта на Малтийския орден.

Припомняме ви, че през май 2025г. се проведе посещение на българската делегация в Суверенния Малтийски орден. Какви са резултатите от посещението? Колко близо Папа Лъв XIV е близо до Малтийския орден?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ива Михайлова, разположено в звуковия файл:

Негово Величество Цар Симеон II, в качеството му на Велик магистър на Царския династичен орден “Св. Александър” удостои посланик Урсула Хофтер Дзуколи с Дамския кръст I-ва степен за изключителните й заслуги в хуманитарната, благотворителната и културна дейност у нас и за укрепване историческите връзки между Малтийския орден и България.