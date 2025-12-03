„Реалните умения на бъдещето: защо децата трябва да умеят да оправят проблеми, а не само да решават задачи“ Всички говорят за програмиране, но никой не говори за troubleshooting уменията – най-важната част във всяка инженерна, технологична и бизнес среда.

Каква е разликата между „правилно решение“ и „способност да оправиш грешка“?

Какво учат инженерите в реалния свят?

Как децата в STEM курсовете бързо усвояват модели като: диагностика → хипотеза → експеримент → проверка → подобрение?

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.