Rebel Rebel навършва пет години. Пет години в търсене на силния локален звук, на сцената като глътка въздух и смисъл, на авторската музика, която говори открито, честно и търси своята публика търпеливо. Пет години, в които фестивалът се превърна в пространство за среща между артистите и феновете на живата българска алтернативна сцена.

На 13 и 14 септември 2025 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина в София, юбилейното издание ще събере шведските рап-метъл законодатели CLAWFINGER, легендарните The Sisters of Mercy и водещите имена от българската алтернативна сцена – Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More.

Фестивалът се ражда през 2021 г. като шанс за младите групи, които тогава не можеха да се срещат с публика заради пандемията. Rebel Rebel черпи името си от песента на Дейвид Боуи и символизира бунт не чрез агресия, а чрез нормалност и отговорност – да пазим околната среда, да живеем в по-добро общество. „Бунтуваме се, за да останем нормални“, заяви пред bTV Radio организатора Деница Славова от независимото обединение Projector Plus.

Сцената през годините

Днес Rebel Rebel предлага голяма сцена, на която българските банди свирят редом със световни звезди. „Това е нашата мисия – да покажем, че локалните групи имат глобална енергия и по нищо не отстъпват на световните“, подчертава Славова.

„Надяваме се този фестивал да стане завършекът на едно хубаво лято и празник за всички, които обичат алтернативната сцена,“ добави тя .

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Деница Славова от организационния екип на фестивала на свободната алтернативна музика Rebel Rebel:





Специалните гости

Две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger, банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция. С песни, ясни отговори срещу расизма и предразсъдъците, с агресивен и ироничен рап метъл, който им осигури място в музикалната история. Те се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш.

The Sisters of Mercy, групата, която никога не е следвала жанрови дефиниции, никога не се е съобразявала с тенденции, но самата тя е култ и тренд. Гласът на Andrew Eldritch, тежките китари и мрачната поезия са техният внимателно поддържан мит, без натрапване, но с армия от верни почитатели.

​​Двете международни имена ще споделят сцената с шест български групи с глобален заряд и важна роля върху съвременната независима локална сцена. Hellion Stone, Цар Плъх, No More Many More, Lek City Case, ALI и Me and My Devil ще покажат различните лица на алтернативната музика у нас – от социалната си ангажираност до звуковите експерименти, от енергията на улицата до изследването на личната философия. Rebel Rebel 5 ще се проведе на 13 и 14 септември на Vidas Art Arena в София. Входът и в събота, и в неделя в последния истински летен уикенд, отваря в 17:00, концертите започват в 17:35, а международните артисти излизат на сцената в 21:30.

Тази година Rebel Rebel добавя и нов любопитен акцент към програмата си с два специални DJ сета, които ще поддържат ритъма буден през двете фестивални вечери още от първите минути на откриването. Първия ден на фестивала ще открие Rado Gergoff – диджей и продуцент, известен с еклектичните си сетове, в които свободно преливат стилове, подправени с щипка позитивна носталгия. Във втората вечер зад пулта ще застане N:Mode или Николай Събев – DJ и продуцент, базиран в Берлин, съосновател на проекта MODE2K. Известен на редица европейски сцена и със съвместни изяви с легендарния Анди Флечър от Depeche Mode, неговите сетове ще ни пренесат през даркуейв, синт, индустриален и пост-пънк жанровете.

Програмата по дни

13 септември, събота

17:00 – Rado Gergoff DJ Set

17:35 – Hellion Stone

18:40 – Цар Плъх

20:00 – No More Many More

21:30 – CLAWFINGER

14 септември, неделя

17:00 – N:Mode DJ Set

17:35 – Lek City Case

18:40 – ALI

20:00 – Me and My Devil

21:30 – The Sisters of Mercy

В мрежата на Ticket Station двудневните билети се продават на цена 99 лв., а еднодневните билети са от 66 лв. и можете да изберете кой ден да посетите. Деца до 13 години влизат безплатно в придружител с подписана декларация.

Събитието във фейсбук е тук.

Билетите са тук.

Разберете повече за Projector Plus и групите от феста тук: https://projectorplus.bg и следете подкаста ZVUK за всички новини и любопитна информация.



Защото добрата музика има значение.