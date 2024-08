И тази година „Реките на Града“ съживяват бреговете на Перловска река, този път в централната част на “Южен парк” (30 август - 1 септември), поставяйки фокус върху една от най-пренебрегнатите природни дадености на столицата. Инициативата бе стартирана от “Колективът” през 2020 г., с цел да вдъхнови дългосрочната трансформация на столичните реки. През последните години каузата набра голяма популярност и към този момент се провежда в 7 български града.

Тази година, освен богатата културна програма, включваща музика, множество артистични инсталации и събития за деца, като част от фестивала ще се проведе и конференция “Бъдещето на Перловска река”. Тя ще бъде с фокус върху развитието на известната столична река. В събитието ще вземат участие кметове на различни столични райони, градоустройствени експерти от Столична община, както и външни експерти, които заедно ще разискват възможното бъдеще на реката. Преди фестивала речното корито на Перловска река ще бъде почистено с помощта на доброволци.

По време на фестивал “Реките на София” ще се случат над 50 различни културни събития. Един от акцентите в програмата е международната изложба “Реките на града 2050”, която ще представи визиите за бъдещето на градските реки на 12 финалиста от международния артистичен конкурс.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ландшафтния архитект и основател на “Колективът” Мартин Янков, разположено в звуковия файл: