На 5 декември 2022, от 17 ч. в НДК, зала 11 (кино Люмиер) в София ще се проведе първият национален Форум:ПОЧВА, който обединява институции, медии, експерти и водещи екоорганизации по темата за опазване на българските почви като ценен ресурс и основа за живота и здравето на хората. Събитието се организира в партньорство между 8 български еко организации по случай Световния ден на почвите, и е част от мащабното световно движение за опазване на почвата Save Soil (Спасете Почвата).

"Почвите в София са по-добри от тези в страната". Такъв е изводът на Николай Генов от организационния екип на форума. Той подчерта в ефира на bTV Radio, че се базира на проучване, осъществено съвместно със Столична община. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Николай Генов от организационния екип на Кооперация “Хранкооп" - София, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Събитието ще започне с изложба и коктейл в 17 ч., последвано от официално откриване в 18 ч. чрез видео обръщение от основателя на Save Soil Садгуру.

Водеща ще бъде Рада Бонева, еко блогър и посланик на Climate of Change.

По време на официалната част на Форума ще говорят още:

- Борислав Сандов, еко активист, дългогодишен съпредседател на ПП “Зелено движение”, народен представител в 45 и 46 НС, министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатични политики в правителството на Кирил Петков.

- Петя Иванова, специалист по регенеративно земеделие и възстановяване на почвите

- Никола Рахнев, еко активист, основател на Гората.бг

- Александър Китев, председател на Българска асоциация на фермерите, които не орат почвата

- Георги Мантарлиев, основател на Академия за фермери

- Мартин Ганев, предприемач, основател на Ферма Поляна

- Патрик Смитьойс, автор на серията филми Моята нова родина

- Стоилко Апостолов, директор на фондация Биоселена

Снимка: Хранкооп - София

Основната тема на Форума ще бъдат добрите практики и политики, които могат да помогнат за възстановяване на българските почви. Известно е, че над половината от обработваемите почви в световен мащаб вече са деградирали, като липсата на органично съдържание в тях ги превръща в пясък и води до редица негативни последици като недостиг на храна и вода, конфликти и миграция. В Добруджа, житницата на България, вече има площи с толкова силно ерозирала почва, че реколтата е спаднала с над 70%.

Производството на храна е пряко свързано със здравето на почвата, a методите на съвременното земеделие я увреждат и тя постепенно губи своето плодородие. В България вече има възможности да се прилагат множество решения и добри практики по този проблем. Това ще помогне да се възстановят ерозиралите почви, да се подобри качеството на храната, да се възстанови биоразнообразието и да се намали използването на химични препарати. На Форум:ПОЧВА експерти ще споделят как тези добри практики могат да се приложат именно в България.

Сред поканените са министри и зам.-министри на икономиката, земеделието и околната среда, представители на медиите, управители на фирми в земеделския и свързани сектори от икономиката, експерти по темите на климата, залесяването, устойчивите земеделски практики и опазването на околната среда.

Входът за събитието е свободен.

Световният ден на почвите тази година ще бъде отбелязан от поддръжници на движението Спасете Почвата и с “Хоро за Почва” пред Народното събрание от 16 ч.

Повече за форума следете тук: https://www.facebook.com/events/2362115250618983