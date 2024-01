Нов рекорд на сигналите за онлайн престъпления срещу деца и опасно съдържание в мрежата отбелязват за 2023г. от Националния център за безопасен интернет. 46 359 са сигналите за миналата година, а техният брой е двойно по-голям в сравнение с 2022г. 95% от оплакванията са свързани с онлайн сексуална експлоатация.

За сигналите и как родителите да предпазят децата си от подобни случаи, чуйте интервюто на Антоанета Василева от Националния център за безопасен интернет за bTV Radio на следващия звуков файл.

При подобни случаи хората могат да търсят съдействие на Горещата линия 124 123 на Центъра за безопасен интернет.