Абсолютната световна шампионка и олимпийска медалистка Ренета Камберова се включи в борбата с холестерола, като част от кампанията „Излез от пътя на лошия холестерол! Изследвай се!“. Според официални данни, всеки осми българин над 20 години е с повишен холестерол. Това е причината любими родни спортисти да дадат личен пример и да насочват внимание към проблема.

Днес се проведе официалното откриване на Третия Национален и международен турнир по художествена гимнастика от програмата на Фрезколиада, организиран от Ренета Камберова и Росица Черкезова с подкрепата на водеща компания за млечни продукти и СК Илиана. Лично председателят на Федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева откри надпреварата в столичната зала "София".

Снимка: bTV

Официални гости бяха вицепрезидентът на федерацията Невяна Владинова, президентът на СК Илиана - Ина Ананиева, председателят на Българската федерация по мажоретен спорт и батон туърлинг Юлия Мумджиева, олимпийската медалистка от Париж'24 Боряна Калейн. Организаторите и тази година наградиха абсолютно всички състезателки с медали за участие, имаше и специални призове. Състезанието продължава в петък и събота (13/14 септември) в зала София, където всеки може да подкрепи бъдещите златни момичета на България. Чуйте повече: