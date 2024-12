Приключи гласуването в платформата "Решава София", която служи за разпределението на граждански бюджети. През тази година гласуваха общо 11 589 жители, като 7 105 от тях онлайн и 4 484 на място. Столична община трябва да обяви официално резултатите.

Според предварителни данни, проектът за основен ремонт на банята в кв. Горна баня е събрал най-много гласове, следван от проект за възстановяване на езерата на Южен парк и пространствата около тях, както и от изграждане на паркова мебел, автентичен казан за варене на ракия и възстановяване на извора до параклиса „Свети Никола“ в Бистрица.

В столичния квартал Мусагеница кандидатстват за граждански бюджет с няколко проекта, насочени към младежта и спорта. Въпреки това, липсата на качествено осветление и разбитите тротоари продължават да тревожат жителите на квартала. По собствена инициатива, те се опитват и да поставят коледна украса, за да посрещнат уютно наближаващите празници.

Справедливо ли са разпределени гражданските бюджети на София и за какво могат да послужат? Кога ще се решат проблемите на жителите на кв.Мусагеница? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Стефка Четрафилова от гражданската онлайн платформа на кв.Мусагеница: