Най-пъстрият на жанрове фестивал, продуциран от Националния дворец на културата, ще бъде възобновен след близо 10-годишно прекъсване. Слоганът на фестивала тази година е Диалог на цветове и мисли, а темата на програмата е фокусирана върху обединяващата сила на изкуството в цялото му многообразие. Основен акцент е преходът от минало към бъдеще и традицията като мост между тях, като необходим фундамент върху който да се надгражда новото, съвременното, но и да се утвърждава непреходно стойностното.

„Салонът“ ще представи няколко впечатляващи изложби, богата детска програма, литературни събития, фестивал на светлините, моноспектакъл и специален опознавателен тур, разкриващ част от „скритите съкровища“ на Двореца.

Силна заявка за рестартирането на фестивала бе дадена още през септември миналата година с внушителната изложба „Haute couture – haute soudure“ на скулптора Живко Седларски. През 2025-а „Салонът“ ще започне с въздействащата с посланията си експозиция „Процесия“ на проф. Станислав Памукчиев, чието откриване бе на 23 април на ет. 3 – Център в НДК. Огромната по мащаб и значение изложба ще може да бъде видяна до 18 юни. Три дни след приключването й, на 21 май, проф. Греди Асса ще даде своя реципроченхудожествен отговор с експозицията "Преди, сега и утре".

