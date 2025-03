Новият игрален филм „Залог“ на майстора на разказа Светослав Овчаров ще открие 29-тото издание на София Филм Фест. Продукцията е доказателство за непрестанния стремеж към истории, които подреждат важни елементи от пъзела на българската народопсихология. Премиерната му прожекция е в Зала 1 на НДК на 13 март 2025 година.

„Залог“ разчита на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения. „Залог“ покорява и с бурните чувства, които са способни да преведат силните личности през Възраждането и освободителните войни, за да участват в съграждането на новата, дълго мечтана България. Главните роли във филма са поверени на Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, художник е Мира Каланова, художник по костюмите е Габриела Кърджилова, звукорежисьор е Валерия Попова. Продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

