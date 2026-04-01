1 април е Ден на хумора и сатирата, ден на усмивката, която по-често трябва да бъде на лицата ни. Той напомня, че задълбоченото и отговорно отношение към живота трябва да бъде съпътстван от лекота, която той изисква, за да тече гладко. Тогава на помощ ни идват смехът и доброто настроение. Режисьорът Николай Гундеров е пред премиера тази вечер: „Усмивката или комедията – това е най-лекият способ да се направи операция по безкръвен начин. Човек освен от желязо и червени кръвни телца, има нужда от смях. Отсъствието му води до симптоми на анемия. Претенцията за сериозност е пълна с холестерол. А хуморът е най-сериозният начин да се погледне на света. Винаги са ме забавлявали хората, които нямат чувство за хумор. Те са и най-сериозният обект за изследване.“

В спектакъла „Жената днес“ са подбрани текстове с хумористично въздействие от българската литература през годините. С него се възобновява местната театрална трупа, прекъснала съществуването си преди точно 40 години. „Хуморът е единственото нещо, което остава живо през времето. Ако текстът има актуалната пъпна връв с нашето съвремие и ако режисьорът може да си отговори защо го правя сега и тук, тогава връзката със зрителя няма да бъде пренебрежима. Истинският хумор има възможността да зададе въпросите на времето, зрителят – да даде отговорите.“ – посочи Николай Гундеров.

Театърът винаги възниква от необходимостта. Още от Възраждането онова, което е било на сцената, е онова, от което душите на хората са имали нужда. Театралната трупа в Сливница се възражда с представление – комедия. На каква необходимост отговаря това? „У зрителя наистина има скрит вътрешен детектор на лъжата, душевен рентген – хуморът. Хуморът е единствената машина за сканиране на собствените съмнения. Когато човек реагира на действителността чрез хумор, изважда фалша. Тогава се надсмива над абсурда и се самолекува. Хуморът позволява да се издигнем, да се поставим в по-висока естетическа позиция и, назовавайки проблема, да го решим. Това правят и колегите в Сливница. Извадили сме текстове, които са писани в по-старо време, но правят аналогии с действителността – как сме ситуирани днес, на какво продължаваме да се смеем и не е ли това критически важното.“

Спектакълът „Жената днес“ днес има втора премиера на сцената на читалище „Съзнание – 1907“, следващата дата е 15 май, след което се очаква трупата „Актьори по неволя“ да тръгне на турне.

Интервю на Светослав Николов: