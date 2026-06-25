Новата песен на RIA I Don’t Wanna Lose You идва с посланието, че винаги трябва да осъзнаваме колко скъпоценен е човекът до нас, че е специален, че неслучайно е тук, защото ни завършва и ни дава всичко, което ни е нужно, за да си чувстваме цели. Любовта ни изгражда самите нас. „Наистина това беше в моето сърце, в моята глава, когато писах тази песен, така че съм изключително щастлива да го чуя и от друг човек, казано по този начин. Песента е много енергична, много, много, много приятна. Според мен това е правилният момент да я представим, тъй като започва лятото, а то трябва да бъде точно такова – цветно, енергично, пълно с усмивки, луди неща. Така че се надявам песента да им хареса на хората и те да усетят тази енергия.“ – казва RIA в студиото на bTV Radio.

Много често, когато става дума за искрено споделяне, възниква въпросът дали това е по действителен случай. RIA отговаря: „Всъщност да, но не е нещо драматично. Аз съм много емоционална личност, но е разбираемо, така сме артистите. И отгоре на всичко съм и огромен инат, което може понякога да е много лоша комбинация. Точно затова много оценявам моментите, в които човекът отсреща може да види, че това може би е просто един от тези дни, знае, че всичко е наред, че ще се справим. Много е важно да ценим хората, които са до нас и които наистина ни обичат и съответно да им отвръщаме със същото.“

Песента и клипът към нея ще са налични в дигиталните платформи от 11 ч. на 26 юни. Видеото е заснето от Васил Стефанов и Стефка Николова. „Получи се изключително весело, изключително цветно.“ – обрисува го RIA. То показва членовете на групата, в която са Виктор Колев, Адриан Ибовски и Филип Стоянов в момент на репетиция. „И всъщност как изглеждаме, когато правим това, което обичаме, а именно – много сме енергични, много сме щастливи и наистина е много свежо.“ – казва RIA. За локация избират легендарното студио „Балкантон“.

Групата е заредена с много положителна енергия. „Ние сме много близки. Познаваме се от много години и повече сме приятели, отколкото колеги. Събрали сме се да правим нещо, което обичаме заедно и да се забавляваме, да споделяме хубави моменти. Така че няма как при тези условия после да не се получават хубави неща. Когато нещо се прави с желание и с добри емоции, винаги ще стане хубаво. Заедно се разбираме супер, защото реално имаме доста сходни виждания за музика, вкусове… Хубавите неща стават лесно.“

На въпроса на какви сцени и пред каква публика се чувстват най-добре, RIA отговаря: „Обичам, когато хората са отпуснати, когато се усмихват, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да си общувам с тях, обичам, когато усещам, че чувстват музиката, че поемат тази позитивна енергия. Това е за мен най-милото усещане. Тези моменти са наистина много ценни.“

През лятото ще имаме поредица от срещи с RIA и нейната група – на „Узана фест“ на 17 юли, на Деня на младежта в Сливен на 12 август... През останалите дни от лятото RIA ще работи по нови музикални проекти, а също и по дисертацията си като студентка по компютърна анимация в Лондон, а тайничко се надява и да успее да отскочи до морето за няколко дни.

Интервю на Светослав Николов: