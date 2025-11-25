Напомняйки за хода на времето, новата песен на RIA ни казва: да не губим време, да сбъдваме любовта и мечтите, да гледаме напред и да не се отказваме да осъществим всичко, което е вътре в нас. „Отначало“ е призив за действие, което ще постигне добро за нас и за света. Самата RIA – автор на текста, музиката и аранжимента, осъзнава, че песента има повече от едно значение: „В живота си задаваме въпроса какво се случва, дали можем да започнем отначало. Винаги можем и то е за добро – понякога – от тъжни емоции, понякога – с позитивна нагласа. Без значение от причината, винаги е хубаво да изпитваме нови емоции, да се впускаме в нови приключения, да не ни е страх, да сбъдваме мечтите си, да не се отказваме и да вярваме в това, което ще ни се случва.“ – каза тя в интервю по bTV Radio.

Любовта е тук и я има. „Никога човек не трябва да се отказва от любовта. Всеки човек заслужава да я намери и ще я намери. Важното е да не се отказва.“ – утвърждава RIA. Тя благодари за вдъхновението за „Отначало“ на своите приятели Виктор Лазаров и Тодор Кръстев. Васил Стефанов и Стефка Николова заснемат „магично“, както го определя RIA, видео: „Беше доста натоварен ден. Времето ни изненада с много щури ветрове. Но успяхме да използваме времето по най-красивия начин. Успяхме заедно да нарисуваме прекрасна картина.“ И видеото дава много вяра с красив момент, в който слънцето пробива облаците и от небето влиза светлина. „Сякаш времето ни помагаше. Беше магическо.“

Песента е записана с новата група на RIA Final Four, в която са Виктор Колев – китара, Филип Стоянов – бас, и Адриян Ибовски – барабани. В записа дори Филип и Виктор пеят с нея, което решение тя взема, докато търси правилното звучене на песента. „Израснах със създаването ѝ. Замисълът в началото бе напълно различен, но в процеса осъзнах, че нещо липсва. И включих момчетата. Получи се много хубав завършек.“ – разказва RIA.

Песента започва завладяващо и ни държи до края с дълбоко чувството и неговото пресъздаване. Какво доведе до нея и тя до какво ще доведе? „Това е много интересен въпрос. Благодаря! Досега малко се лутах в себе си и в света. Много е трудно да разбереш сам за себе си какво точно искаш да дадеш. Пиша доста песни, свързани с това, което ни се случва и как се чувствам. Но бе трудно да тръгна в една посока, тъй като съм много разпръсната и се занимавам с много различни неща. Докато работя по песента, успях да разбера много за себе си. Тя ми позволи да се гмурна в тийнейджърските си години, припомних си много емоции, когато съм изпитвала тогава. Припомних си себе си и си отговорих на някои въпроси. Надявам се в бъдеще да правя музиката, която обичам и да не се разочаровам от себе си.“

Любовта към музиката ѝ е вродена. Тя е дъщеря на Мери и Миро от „Мери Бойс Бенд“. „Изключително съм благодарна, че имам тези родители. Научили са ме на много, дават ми много подкрепа и вдъхновение. Благодарение на това, че съм израснала с тях, съм научила много за музиката, което е изключително ценно. Това е доста силен старт за мен. Много съм благодарна за подкрепата и за това, че са до мен. Много си ги обичам!“ Те са честни в отзива си за музиката ѝ. „Вижданията ни са понякога различни, невинаги сме на едно мнение. Това не пречи да изслушаме отсрещната страна. Подкрепям, когато хората ми дават мнение, дори и критика. На мен ми е изключително важно да чуя другото мнение. Когато се потопя в някой проект, в един момент човек губи реална представа какво се случва. Да имаш някой, който да ти даде адекватна преценка, е изключително ценно. С вълнение представям на родителите си нови неща с надежда да ми кажат как да ги подобря. Много се радвам, че имам възможността от такива хора да получавам подкрепа и помощ.“ – споделя RIA.

Интервю на Светослав Николов: