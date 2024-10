Роберто Николов-Robi, познат на зрителите на bTV от сезон 6 на „Гласът на България“ по bTV, представя новата си песен „Тихо“ – силен музикален проект, подкрепен от видеоклип с важна социална тема.

С песента Robi отново засяга темата за любовта и колко е важно да държиш на човека до себе си, а видеото към нея носи много важно послание, чрез което младият изпълнител иска да напомни на хората колко крехък е животът и колко важно е да са внимателни и отговорни на пътя.

„Това не е просто поредният ми сингъл, а възможност да изразя нещо важно, което се надявам да достигне до много хора. Радвам се, че с видеоклипа мога да подкрепя кауза като тази за пътната безопасност. Ако с музиката си успея да накарам дори един човек да се замисли, значи съм постигнал целта си“, споделя Robi. Зад видеоклипа застава и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с послание за отговорно шофиране.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Роберто Николов-Robi, разположено в звуковия файл:

„Тихо“ e част от втория албум на Robi, чиято премиера ще бъде през ноември. Проектът обещава да продължи успеха на предишния краткосвирещ албум с колаборации „Двамата“, който излезе в средата на годината и включва хитовите песни „Никъде“ с група Молец и „Ако се обадиш“ с Дара Екимова.