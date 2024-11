Темата се фокусира върху това как занятията по роботика могат да подготвят децата за бъдещи професии в космическата индустрия. Разглеждаме влиянието на образователни програми като тези на Академия Роботика, които развиват умения в науката, инженерството и технологиите, подготвяйки младите ученици за предизвикателствата и възможностите на космическата икономика. Обсъждаме как вдъхновяващи събития като „Hello, Space!“ и думите на директорa на NASA относно потенциала на България в тази област могат да мотивират младите таланти

Как роботиката и програмирането могат да събудят интереса на децата към космическите науки? Как Академия Роботика може да допринесе за развитието на таланти, които в бъдеще ще участват в космически мисии? Чуйте в интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.