На 6 май 2023г. от 19.00ч. в зала 1 на НДК световноизвестният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на българска сцена със Софийската филхармония. Под палката на маестро Найден Тодоров знаменитият тенор ще представи емблематични за своята кариера оперни арии, както и традиционни песни. Събитието ще е със специалното участие на талантливото испанско сопрано Серена Саенц.





„Много съм доволен, че най-сетне ще изнеса концерт в София", заяви в първото си интервю за българска медия световноизвестният оперен артист Роландо Вийязон. „Оркестърът притежава огромен ентусиазъм и репутация. Много се вълнувам от възможността да правя музика заедно с този състав- да репетираме, да се опознаем и да представим програмата, която съм сигурен, че ще остави публиката изключително щастлива", добави той. По думите му, в програмата ще звучат произведения от Моцарт, Доницети, Верди, сарсуела и оперета.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Роландо Вийязон, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл: