Как един американец, който от 15 години живее в България събра автентични бабини рецепти от българските села и направи кулинарен пътеводител, който същевременно се е превърнал в пътеводител на българската душа? В студиото на bTV Radio гостуваха Рори Милър – един от най-колоритните участници в предаването MasterChef и автор на книгата „На око, кулинарни приключения на село“ и Милена Димитрова, която е редактор на книгата, журналист и също автор на 14 книги.

„Когато дойдох тук за първи път преди 15 години, хората бяха много отворени, гостоприемни, и много топли. Аз съм тук, не защото обичам София, а заради хората и защото можах да направя много силни приятелства с много хора. Чувствам се вече малко като българин“, разказа Рори Милър. „Истинската България не е в градовете, а в селата, това е не само за България, а навсякъде е така. Може би за по-младите хора животът е в градовете, за по-възрастните – искат да си тръгнат от градовете. В селата можеш да мислиш, да оценяваш живота и това, което правиш.“, посочи той.

Книгата показва и как един американец разбира българската душа чрез храната.

„Това е една много сериозна културна проекция, дори ЮНЕСКО признава кулинарията като израз на душевността на което и да е общество. Рори е обикалял достатъчно из такива български села, за съжаление обезлюдяващи се, загубващи населението, че средностатистическият българин и ние с вас можем да му завидим. Рори описва много искрено не само веселата част, да, той има чувство за хумор, прави от всяка ситуация една весела история, но той вижда дори неромантичните страни в българското село с нашите възрастни баби и дядовци, които полека лека си отиват и доста искрено поставя и проблемите как в селото е толкова хубаво, обаче няма какво да се работи, полека и духовността се оттегля, читалищата са едни ледени салони, с техните столове, които скоро не са вадени и не са използвани в употреба. Рори търси един пряк път към българската душа, защото той казва, че готвенето се ражда от романтика и любов, а не точно от съприкосновение на молекули. Затова той развива в книгата не просто няколко рецепти на око, а цялата философия, че можем да живеем по-лесно, на око, без дребнавост, без втренчване в цифри, в пропорции и такива неща, които ни сковават по някакъв начин. В този смисъл на мен ми харесва неговата философия, тя е много човечна“, каза редакторът на книгата Милена Димитрова.

Рори Милър напуска родния си град в Щатите, когато е на 19 години и потегля за Италия. Бил е строителен работник, майстор по пиърсинг, берач на маслини, учител по английски език. У нас гради имидж на кулинарен гуру, работи като готвач в няколко ресторанта, създава крафт бири, а храната за него е не само бизнес и удоволствие, а предлог за срещи и разговори. Познават го и като доброволец. Дежури в софийски болници по време на ковид пандемията и превозва хуманитарна помощ за пострадалите от войната Украйна. За себе си казва, че е приключенец в живота.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.