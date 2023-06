Музикалната фамилия Гергови излиза на сцената на зала „България“ тази вечер в концерт с Плевенска филхармония под диригентството на Росен Гергов и със солисти трима от синовете му – Кай, Рей и Лео. „Любовта към музиката се предава от бебешка възраст, когато на детето се пеят песнички и то се окуражава да пее, да играе на пианото и с цигулката. Децата са като попивателни. Ако на едно дете му се повтаря, че е супер прекрасно да свири на пиано, то го вярва и наистина го желае.“ – казва Росен Гергов в интервю по bTV Radio. Той възпитава тази любов към музиката и у четиримата си синове, самият той започнал да свири от 5-годишен, насърчен от майка си.

Кай свири от 4-годишен – първо на пиано, след това продължава на цигулка, която става неговият инструмент. Между пианото и цигулката Лео избира пианото, за да имат трио с Кай и Рей. Рей винаги е знаел, че иска да свири на виолончело. „То съответства на неговия типаж, на душевността и на характера му.“ – отбелязва Росен Гергов.

Като родител и музикант той развива музикалните заложби на синовете си. „Черпя от собствения опит, тъй като съм минал по този път. Помня трудностите в израстването, знам какво е нужно за високо професионално развитие. Преподавам им всеки ден, уча ги как да се държат с оркестъра и на сцената, какво е важно за кариерата… Да имаш родители музиканти е златно за следващото поколение, тъй като пред тях вратите са отворени.“ – извоювал сам всичко казва Росен Гергов.

Защо обичат музиката? Кай: „Чувствам се много свободен и мога да изразявам себе си. Да стоя по пет часа пред компютъра – това не е за мен. И спортът е хубав, но в музиката имам най-много свобода.“ Рей: „Музиката ми дава любов и свобода. Прекалено много деца си играят на игри по 5 – 6 часа на ден и това не е много добре. Музиката дава възможност да правиш неща със семейството. Когато идва концерт, това е най-доброто!“ Тук Росен Гергов отбелязва, че не им е забранено да играят игри – но това е в свободното време, в минимилни обеми и като награда, ако са се справили добре със задълженията си. Лео: „Като свиря с един оркестър ще познавам повече хора.“

В програмата са Концерт за пиано и оркестър в ре мажор от Йозеф Хайдн, Концерт за виолончело и оркестър от Камий Сен-Санс и Концерт за цигулка и оркестър № 1 в сол минор от Макс Брух. Програмата бе изпълнена миналия ноември в Плевен. И трите деца посочват, че с тези произведения показват цялото си можете, любовта си към музиката и към своите инструменти. Началото е в 19 ч., а събитието е част от програмата на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.

Музикалната фамилия Гергови живее във Виена, всички в семейството са музиканти, включително и майката, която свири на цигулка в оркестъра на Виенската филхармония.