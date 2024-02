За красотата на остров Сокотра, драконовите дървета, последният пещерен човек и защо островът е идеално място за астрофотографи? Това разказа в ефира на bTV Radio Росица Димитрова – фотограф, пътешественик и майка на две деца.

„Привлече ме с това, че е изключително различно, аз доста съм пътувала из Европа, малко и Азия, но това, което има този остров като обаяние е доста по-различно, все едно човек се пренася в някакъв друг свят, на друга планета“, разказа Росица Димитрова за избора си да посети Сокотра.

Фотография на Росица Димитрова е попаднала в селекция на Кралската обсерватория на Гринуич. Каква е избраната снимка, както и какви пътешествия планира Росица в следващите месеци, цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл: