Изоставено старо училище в троянското село Голяма Желязна постепенно се превръща в международно кулинарно училище, в което ще се обучават курсисти от цял свят. За проекта разказа в ефира на bTV Radio Росица Мутафчиева, един от основателите на Образователен комплекс за кулинария и занаяти „Шарена Фабрика“, глобален предприемач, изследовател и университетски преподавател в Канада и Япония.

„Съвсем случайно, разхождайки се в този прекрасен район – Троянският балкан, без изобщо да имаме идея къде ще попаднем, и загубвайки се, на път за язовир Сопот, прекрасна част на Балкана, за да стигнем до язовира се оказа, че трябва да минем през село Голяма Желязна, и преминавайки през селото, попаднахме на старото селско училище. Изключително впечатляваща сграда, има много училища, във всяко едно българско село има по едно старо изоставено, за съжаление, училище, но тази сграда много ни впечатли. Първо тя сияеше, бяхме в чудесна част на деня, в която слънцето я огряваше, тя има една кула, която е много специфична за тази сграда, не се вижда често, поне в училищата в региона, така ни очарова, видяхме, че е изоставена и съответно решихме да разгледаме. И това, което видяхме в тази сграда ни шокира и натъжи, защото отваряйки скрибуцащата врата на училището, попаднахме в един друг свят, в минало време. Във всяка стая учениците като че ли току що бяха станали и избягали изведнъж, чиновете, тетрадки, бележници, старите карти, в кабинета по биология имаше все още буркани с животни в тях, по дъските се виждаха имена на деца – най-якият клас, надписи на дъските. И всичко това беше изоставено.”, разказа Росица Мутафчиева как случайността открива в това училище възможност, която тя забелязва мигновено.

„Училището носи обикновена енергия, самата сграда е строена с много любов, това е сграда, строена в края на 20-те години от хора от селото, частна инвестиция е била тогава, те са били богато село – търговци, занаятчии, земеделци, и са искали да построят училище, в което да съберат децата от целия регион. 1300 деца са учили в това училище, така че в него е вложена много любов и много средства тогава“, посочва още Росица. Тя самата е живяла в Нидерландия, в Канада, в Япония, по призвание е предприемач, завършила е японистика и университетски преподавател.

От откриването на училището до сега са минали около 5 години, изпълнени с много работа.

„ Наистина сме във финалния момент преди да открием училището. Официално цялостно комплексът ще стартира в началото на следващата година, но за нас това беше дълъг път, подкрепен от община Троян, от всички хора, с които започнахме от началото и всички, които се присъединиха. Това, което е важно, въпреки че има още работа, докато приключим инфраструктурно този многокомплексен проект, защото ние изграждаме не само училище за кулинария, изграждаме едно образователно средище за кулинария и занаяти. Фаза 1 е кулинарният кампус, в който има училище, общежитие за ученици и дом за учители, учителите са международни, те ще пребивават там а място, има 12 декара градини, защото целият образователен процес изисква курсистите да знаят какво приготвят, от къде идва храната, не просто нейното приготовление, а от корена до масата. Това е много дълъг и труден процес, но вече имаме най-големият ресурс, който е екипът“, казва Росица Мутафчиева.

От това лято в училището ще бъде организирано обучение за деца по кулинария и занаяти. Целият разговор за проекта, как желаещите могат да кандидатстват за обучението, какъв е екипът от преподаватели, и как се прави бизнес в сегашната ситуация у нас, можете да чуете на следващия звуков файл.