За старта на новия сезон на „Ергенът“, какво можем да научим за дамите, които влязоха в риалити формата и двамата ергени, както и за Супербол и присъствието на Тейлър Суифт – още за акцентите от сайта Ladyzone.bg можете да научите на звуковия файл, от разговора с отговорния редактор Росица Николова.

