Столичният район "Сердика" работи над една от най-амбициозните си градски трансформации: обновяването на занемарения подлез "Ротондата". За целта се организира серия от тематични работилници с участието на експерти, граждани и представители на местната общност, съобщиха от районната администрация. Целта е изграждане на споделена визия и реалистичен план за социализация на това ключово, но пренебрегнато място пред Централна гара. "Положителната трансформация на подлеза вече е в ход. Преустановихме течовете, освежихме с пребоядисване, сменихме цялото осветление и осигурихме по-сериозна охрана и почистване. Ремонтните дейности ще продължат, но това не е всичко. Целта ни е да превърнем “Ротондата” в истинско и живо публично пространство, което предлага различни активности за гражданите от Район Сердика, всички столичани и посетителите от Централна гара. Искаме да развиваме неизползваните пространства като културна сцена, която да се превърне в притегателно място не само за жителите на района, но и за всички граждани и гости на София", посочи районният кмет Момчил Даскалов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с музикантите Пиеро Епифания и Георги Попов:

На 19 май в подлеза бе открит Първият международен фестивал "Libertango", с участието на звездите от аржентинския квартет "Хуан Пабло Наваро". На 27 и 28 юни 2025 г. мястото ще се превърне в сцена за двудневния Ocho Latin Fest – събитие, което ще потопи присъстващите в ритмите и енергията на латиноамериканската култура чрез музика и танци. Той ще се състои на площад “Ротонда” пред Централна гара. Фестивалът е част от серия временни намеси, с които се тества възможността за трансформирането на “Ротондата” в артистично и социално активно пространство със значимост, както за местната общност, така и за културния живот на столицата.

Очакват ви два дни, изпълнени с: DJ партита, уъркшопи по салса, перкусии и кумбия, концерти на живо с международни изпълнители, танцови шоута, енергия и много усмивки! Най-горещото лятно събитие в София е с вход свободен!