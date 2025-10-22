Все по-често родителите поверяват възпитанието на децата си на училището, екраните и дигиталните устройства. Липсата на време, натовареното ежедневие и натискът от съвременния свят променят начина, по който семейството участва в изграждането на ценности и социални умения. Тази рубрика разглежда как балансът между семейното и училищното възпитание може да бъде възстановен, и как образователните инициативи по роботика могат да включат родителите като активна част от учебния процес. Примерни въпроси: Какво означава „аутсорсинг на възпитанието“ и защо е нарастващ проблем в съвременното общество? Как училището и технологиите променят ролята на родителя в развитието на детето? Какви дългосрочни последици може да има това, че родителите се отдръпват от процеса на възпитание?

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.