Едни от пионерите на българския хип-хоп се завръщат на музикалния пазар след пет годишна пауза. Няма сън е типично за дуото лятно парче, описващо лятното безгрижие, безсъннитe нощи и безкрайния купон.Продукцията на мелодичния регетон е дело на хитовия тандем Адриан Рачев и Георги Енчев в колаборация с китарните рифове на Вотифоен.

“Нямаше как да се завърнем зимата, защото лятото е нашия сезон. Всеки иска да се излежава под палми, да маже красиви жени с плажно масло, а нощите да са безкрайни”, споделя Румънеца. “Лятото било измислено, за да могат Румънеца и Енчев да правят музика”, допълва в типичния за дуото стил Енчев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Румънеца и Енчев, разположено в звуковия файл!

В момента Румънеца и Енчев работят върху тяхното завръщане на сцена на 25.08 като част от най-мащабният хип-хоп фест - Егаси Феста.