„Най-големите рискове по отношение на хлора са свързани с хората с алергии към това вещество и силното прехлориране на басейни, което е често срещана практика при обществените басейни“. Това заяви Румяна Борисова- експерт по изграждане и поддръжка на басейни. „Ако нивото на pH е извън нормите, хлорът се освобождава изключително бързо и миризмата му е много силна“, каза тя.

По думите й, „топлата вода над 31-32 градуса може да бъде опасна при проблеми с кръвоносната система, разширени вени и т.н. Много хора мислят, че като имат басейн, трябва да сменят често водата, което не е вярно. В Западна Европа се изисква водата да бъде ползвана, допълвана и обновявана, но тя се поддържа с препарати и химия“, споделя Борисова.

Според нея, „солените басейни произвеждат хлор, но той е природен и по-малко вреди на човешкото тяло, отколкото химическия хлор. По-здравословни, по-икономични и екологични“.

Снимка: Piscinas de Arena NaturSand

За басейните, които се продават по магазините, специалистът съветва да проверим токовата защита и трансформатор, както и да внимаваме с предозиране на различни препарати. „Изберете по-малък надуваем басейн!“, съветва експертът.

„Опасно е да се монтират басейни по балкони и тераси. Басейнът е сезонна стока и изисква голямо внимание по отношение на безопасността“, счита тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Румяна Борисова- експерт по изграждане и поддръжка на басейни: