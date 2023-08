„Още малко“ е новата песен на Руши Видинлиев. Текстът е негов, музиката са написали заедно с Денис Попстоев.

„По някакъв начин изразявам благодарност към феновете, които тези години останаха още малко с мен“, каза Руши за посланието си към публиката с тази песен.

А за това кога още малко е малко, и кога е достатъчно, Руши смята: „Нищо никога не е достатъчно, много въпроси има още на този свят, за да чувстваме тотална задоволеност, но това прави живота много хубав и интересен. Премислянето на нещата не е добра идея, със сигурност ги усложняваме, колкото по-прости, толкова по-хубави емоции, мисля аз!“

Дали си струва, ако няма риск – пее Руши в песента. „Не си струва, ако няма риск. Опитвам се непрекъснато да рискувам, да излизам от зоната на комфорта си във всяко едно отношение, в комуникацията ми с хората, в работата, някой път в някои решения ,свързани с бизнес страната на нещата, с които се занимавам. Мисля, че е хубаво човек да греши и да се учи от грешките си и затова не ме е страх да го правя.“, казва още певецът.

„Още малко“ е първи сингъл от предстоящ кратък албум на певеца.

„Не искам да казвам кога да го очаквате, защото творческият процес е непредвидим, но се надявам до края на годината да извадя още едно парче и в края на годината или началото на другата да съм готов с този мини албум“, каза още Руши.

Цялото интервю с Руши Видинлиев за предстоящите му изяви и песента „Още малко“ можете да чуете на звуковия файл.