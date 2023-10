„Важното е България да обръща повече внимание на потомците си в чужбина“. Това заяви Ружка Николова от Аржентина в "Българи с посока" по bTV Radio. Тя ръководи Федерацията на българските дружества в латиноамериканската страна. По думите й, „няма материали, за да научим испаноговорещи на български език“.

"Не мога да кажа, че съм успяла. В Аржентина нямаме никакви бизнесмени от български произход. Имаме лекари, инженери, адвокати, учителки. Арабите и арменците имат повече бизнесмени", отбелязва Ружка Николова.„След падането на валутния борд много българи в Аржентина заминаха за Испания, Канада или се завърнаха в България", припомня тя. "Променят се фамилните им имена, тъй като преминава през майка, баба“, споделя тя. Ружка Николова твърди, че ако в миналото Аржентина е приемала мигранти, сега "аржентинците намират решения в чужбина".

За себе си не разказва много. "Имам много добро и здраво семейство. Построихме къща, която е толкова голяма, че когато дойде танцовия състав от Лас Бреняс от 26 души спаха у нас....Внуците ми говорят български и идват на Пампорово да карат ски...„Бродирам гоблени, които показваме на изложби“.

Основното й кредо е да си постави цел и да работи за това. А целта й е да сближава България и Аржентина, както от дълги години умее да го прави.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Ружка Николова, разположено в звуковия файл: