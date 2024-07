Скулптори от цялата страна създават произведения, свързани с основаването на българската държава, а студенти по фотография във Великотърновския университет снимат творческия процес. С тези творби ще бъде възобновена отдавнашна културна сцена в Шумен, разположена сред зеленината на парка „Кьошкове“. Биеналето по скулптура и фотографския пленер са с темата „Оттука започва България“. Това е и заглавието на химна на Шумен със стихове от Антонин Горчев. Големият културен деятел от тази година вече не е сред нас, но двете събития са посветени на него. Организатор на биеналето и пленера е Община Шумен с основната роля на Даниела Вичева от дирекция „Образование, наука и култура“.

Пленерът по фотография се провежда за седма година под наслова „Шумен познат и непознат“. Даниела Вичева отговаря за провеждането му от четири години насам. В предходните три издания темите са били старите сгради, Шумен от птичи поглед и екстремните спортове на Шуменското плато – делтапланеризъм, парапланеризъм, пещернячество, паркур, колоездене, парашутни спортове и конна езда. С творбите е оформена изложба на открито в центъра пред сградата на Куклено-драматичния театър „Васил Друмев.“ В пленера тази година се включват студенти по фотография от първи и втори курс във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Евгени Йовчев никога не е бил в Шумен: „Разведоха ни из града, показаха ни хубавата архитектура. Очакваме едно прекрасно заснемане на града и да проследим творческия процес.“ Едиз Вели също е за първи път тук: „Интересно ми е какво предлага градът като природа, архитектура, история. Бих искал да покажа всичко това през моя обектив.“ Шумен винаги е привличал вниманието на Божидара от Варна с архитектурата си: „От много време имам интерес към фотографията. В нея мога да уловя специален момент, да го представя пред хората и всеки да го интерпретира по собствен начин.“ Младите фотографи ще снимат изработването на скулптурите от шест големи къса камък, всеки с тегло по 2 – 3 тона, които ще се превърнат в красиви картини. Скулпторите работят от сутрин до вечер. Анастасия от Стара Загора вижда своята работа така: „Имам интерес към репортажа, в който ще уловя как твори артистът, а също и природата около него.“

Срещам се с шестимата скулптори, които участват в биеналето. Дарин Ганчев е преподавател и изработва релеф, който показва общуването между различните култури по нашите земи: „Творбата ще символизира културното събиране на различни групи от хора в различни епохи. Този релеф изразява всичко в едно цяло.“

Снимка: Светослав Николов

Деси Досева изобразява коня на Хан Аспарух: „Идеята на пленерите е да научиш нещо ново и да поставиш ново предизвикателство пред себе си. Затова си поставих задача – да представя коня на хан Аспарух като състояние и дух. Пленерът е важен, за да излезе художникът от комфорта си.“

Снимка: Светослав Николов

Калоян Тодоров изработва лъва като символ на България: „Ние сме на симпозиум, за да обменим опит. Нашият занаят е доста рядък и трудно се намира информация. Най-добрата информация е опитът. Обсъждаме нещата, помагаме си, споделяме инструменти. Правя лъв като символ на България и негов герб. Захванал съм се с трудното – кръгла фигура.“

Снимка: Светослав Николов

Михаил Деведжиев представя меча на Хан Аспарух: „Изобразявам конница с меча, който се забива в земята с думите: „Тук ще бъде България!“

Снимка: Светослав Николов

Бехчет Данаджъ извайва образа на самия владетел: „Хан Аспарух е началото. Той е първият и с моята творба се опитвам да го покажа като човека, който проглежда по-истински. И сега имаме нужда от такъв поглед. Хан Аспарух казва: „Тук ще бъде България!“ Точно тази твърдост в състоянието му и в погледа му ще се опитам да открия. Искам произведението да предаде послание за целия български народ. Голямо предизвикателство, трудна задача, но искам това да го покажа и ще съм много щастлив, че съм го постигнал.“

Снимка: Светослав Николов

Гълъбин Христов влага специална символика чрез нозете на Христос, прикован на кръста. „Реших работата ми да е свързана с християнството. Религията е важна за един народ, една държава. Избрах да изобразя закованите с гвоздей нозе на Христос.“ Човешкото тяло, макар и приковано, не спира полета на духа и нищо не ни възпрепятства от пълното освобождаване. „Духът винаги ще е свободен и ще лети. Но в случая болката от приковаването на кръста е част от живота. Така е било и така ще бъде.“

Снимка: Светослав Николов

Биеналето на скулптура в Шумен дава възможност за очертаване на българската следа в европейското изкуство, откроява Деси Досева: „Като художествена среда сме на обогатяващ се кръстопът – трайна част от Европа със съвсем друг характер на изкуството. Но тук имаме много специфичен стил, разработен от старите майстори и наследен от релефите като Мадарския конник и Тракийския лъв. Проблемът е как да присъстваме на световната сцена, не имитирайки чуждото присъствие – този фин момент в който Балканите са си Балкани и могат да обогатяват световната сцена със своята собствена характеристика.“

Снимка: Светослав Николов

Творбите от първото издание на биеналето по скулптура са разположени на входа на парка „Кьошкове“. „В Шумен има наследствена бохема, хора, свързани с изобразителното изкуство, най-вече – със скулптурата. Жечко Спиридонов и Марин Василев са основатели на съвременната скулптура в България. Те са преподаватели в Националната художествена академия. Следват имената на Николай Владимиров – Шмиргела, на Слави Дончев с парковата скулптура и на Велислав Чалъков, разпознаваем като Донатело в скулптурното изкуство. На базата на това и на срещи в клуб „Култура за Шумен“ в разговор със скулптора Калоян Тодоров възникна идеята за възобновяване на пленерите. Преди време шест издания са се провеждали в с. Мадара. От 2013 г. имаме прекъсване до 2022 г., когато поставихме ново начало и решихме да следваме исторически събитията.“ – разказа Даниела Вичева.

Снимка: Светослав Николов

Първото издание на пленера е с темата „Тракийски мотиви“ и осем творци изработват Гърчанската матрица, ротондата, Нимфата на здравето, счупена кана…

Снимка: Светослав Николов

Сега те са част то пейзажа в парк „Кьошкове“ и хората могат да се върнат назад във времето.

Снимка: Светослав Николов

„Оформи се много приятно пространство, възобнови се прекрасния парк „Кьошкове“, който всички от детството помним като място за разходка. С новото арт пространство се създаде кът за почивка и игра на децата.“ – разказва Даниела Вичева.

Снимка: Светослав Николов

Продължението ще бъде по-нагоре в парка. „Намерихме място, използвано в миналото – така наречената „Сцена“. Ще я използваме за закриване на биеналето и откриване на постоянната изложба с работите от тазгодишния пленер.“ – очертава пътя Даниела Вичева.

Предстои скулптурите да бъдат пренесени от Зеленото училище на платото, където се изработват, до „Сцената“ в „Кьошковете“, където ще намерят своето място. Така там ще се оформи ново арт пространство за творчески срещи, концерти и други културни събития. Откриването на изложбата ще бъде съпътствано с изложбата на фотографите, а музикална програма ще зададе бъдещия облик на възобновената културна сцена.

Репортаж на Светослав Николов: