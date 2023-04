Някои от най-хубавите песни на ХХ в. претворяват в новия си албум Beyond Jazz вокалистката Мирослава Кацарова и пианистът Мирослав Турийски. Те тръгват от джаз стандартите и поемат в течението на поп музиката, добавяйки и две оригинални техни песни. „Получи се албум, който изразява нашата любов към красивата песен с изящна мелодия и с мъдър текст.“ – коментира по bTV Radio Мирослава Кацарова. Сред тях са Don’t Explain на Били Холидей, Thriller на Майкъл Джексън, песни на Стинг и на Джони Мичъл. „Можем да я наречем добра музика. Все по-рядко сме свидетели на това да чуем истински красива и завършена песен. Връщаме се назад с носталгия и с дълбок респект към душата на песента“ – посочи вокалистката.

Пилотен сингъл е испано-американска песен от 1920 г. Amapola многократно е пята и записвана по света. „Ние направихме минималистична нейна версия“. – каза Мирослава Кацарова. Заглавието се превежда като „мак“, каквито са инициалите на вокалистката. „МАК бе моят личен код, с който се идентифицирах. Като видех мак, винаги много се припознавах в това цвете. В песента то е символ на самотния човек, на самотата, която ни кара да се чувстваме добре, когато сме сами със себе си.“ – обясни избора си тя.

Снимка: Диляна Флорентин

Заглавието ни отвежда към пътя, който върви напред и в който бележим времето, развиваме и променяме към добро. „Винаги съм се стремяла музиката да изразява идеи, да бъде до не малка степен отражение на моите каузи. Музиката е сред онези явления, които променят света, влияят на средата и я променят към по-добро. Във всичко което правя, съм си мислела, че добрият вкус трябва да побеждава и това се превръща в добър вкус към живота – да избереш да постъпиш красиво. Това е етичен избор, който правим, благодарение на музиката. Когато си пуснем красива музика, светът от сив става цветен. Това е силно социално качество на музиката – да влияе на общностите и на човечеството.“ – посочи Мирослава Кацарова.

Албумът е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“.