Въпроси на съвременното изкуство и култура ще бъдат дискутирани в РЦСИ „Топлоцентрала“ тази събота на Форум за съвременно изкуство WIDE ART с девет лекции на експерти от България и чужбина – Георги Тошев (журналист), Джузепе Ло Скиаво (Италия/Великобритания – съвременен художник), Иво Димчев (пърформанс артист, хореограф, визуален артист, певец), Мария Василева (изкуствовед и куратор), Мариана Тодорова (футуролог), Николай Неделчев (бизнесмен и колекционер), Светлозар Василев (психоаналитик), Тарас Черниенко (Украйна – хореограф и съвременен звуков артист), Теодора Константинова и Радослав Механджийски (изкуствоведи, куратори, създатели на Art & Culture Today и WIDE ART Forum). „Идеята е да разгърнем понятието за това какво може да бъде изкуство. Всеки ще го види през разнообразни гледни точки.“ – коментира Теодора Константинова пред bTV Radio.

Това е първо издание на WIDE ART Forum. Той надгражда с нов формат образователната платформа за съвременно изкуство и култура Art and Culture Today, която двамата с Радослав Механджийски водят вече седем години. „Мисията ни е да запознаваме широката аудитория със съвременното изкуство по достъпен начин с богати визуални презентации. Идеята е да достигнем до най-разнообразна публика, обединена от своето любопитство, без незнанието да ѝ тежи.“ – добави Теодора Константинова. „Традиционно се говори за дистанция между съвременното изкуство и широката публика. Но когато човек използва подходящи формат, език и визуален материал, обединявайки образователния характер с форма на забавление, нещата се получават. Хората са изключително отворени и жадно попиват знание за най-значимите феномени на съвремнното изкуство. Нашата мисия е социалната му значимост да се повишава. За да се случва това, трябва да има по-висока степен на разбиране сред повече хора и по-интензивно общуване с това изкуство, както като обем аудитория така и като регулярност.“ – посочи Радослав Механджийски.

WIDE ART Forum се провежда с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Повече за събитието ще откриете на сайта на образователната платформа за съвременно изкуство и култура Art & Culture Today.

Интервю на Светослав Николов: