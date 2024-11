„България в Китай според мен се оказа с нереализиран потенциал. Признавам си, за китайските стандарти България е твърде малка пионка, малък град за тях е 7 милиона, при нас може би цялата държава е 7 милиона, но въпреки това много китайци са чували за България. Аз самата очаквах да чуя много за българското розово малко и киселото мляко, факт е. Особено хората, които се интересуват, а китайските и азиатските дами се интересуват от поддръжката на кожата си и ползват много козметични продукти, български продукти на базата на розови етерични масла са хит там и знаят за България. За моя изненада не това е нещото, с което китайският изкуствен интелект ни свързва. Интересно е вашите слушатели да отделят 5 секунди да си помислят с какво България може да бъде известна – не е Христо Стоичков, не е киселото мляко, не е розовото масло“. Това разказа пред bTV Radio Павлета Давидова, журналист от „24 часа“, която беше на 4-месечно обучение в Китай. Какъв е отговорът на изкуствения интелект в голяма китайска библиотека с какво е известна страната ни, за напредъка на технологиите, какво е усещането да се водиш на безпилотен автомобил и още интересни истории от приключението в Китай на Павлета Давидова можете да чуете на следващия звуков файл.

