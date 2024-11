Нова дарителска кампания набира средства за закупуването на два автоматични външни дефибрилатора, които ще бъдат поставени в две от най-популярните волейболни зали в София - "Левски София" и залата на ВК ЦСКА - "Васил Симов". Инициативата, която носи заглавието "Върни пулса", е предприета от 17-годишната Мария Стоянова, ученичка в 11-ти клас в Американския колеж в София. Гарант на кампанията е фондация "Първите три минути", които подкрепиха идеята на младата активистка и разказаха за нея. Фондацията насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в България.

В двете популярните волейболни зали в столицата редовно се провеждат спортни мероприятия с множество зрители и участници, което съществено повишава статистическата вероятност от възникване на инциденти. Автоматичните дефибрилатори осигуряват бърза, ефективна и животоспасяваща терапия в случай на сърдечен арест. При правилно оказана първа помощ в рамките на 3 до 5 минути след инцидента шансът за оцеляване се увеличава с 50 до 70%.

За закупуване на дефибрилаторите са необходими общо 11 430 лв. До момента в кампанията са събрани близо 4300 лева. Повече за инициативата, както и как можете да се включите, ще намерите в платформата podkrepi.bg. С подкрепата и одобрението на президентите на двата столични волейболни клуба – Владимир Николов и Александър Попов, кампанията цели да обедини „сини“ и „червени“ в името на обща кауза – спасяването на човешки живот!

На 10 ноември от 18.00ч. в зала „Левски София“ мачът от женския шампионат по волейбол между отборите на Левски и ЦСКА. Там ще бъде разположена кутия за дарения.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Манушев от Фондация „Първите 3 минути“ и ученичката Мария Стоянова от Американския колеж: