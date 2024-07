Третото издание на „Jazz Велинград“ – фестивалът за културата в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, ще се състои тази седмица с фокус танца. Концертите са предшествани от образователни и обучителни събития. Фестивалът се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на Jazz FM като част от стратегията на радиостанцията за развитие на джаз сцената у нас. Автор на програмата е програмният директор на Jazz FM радио Светослав Николов, подготвил реализацията ѝ съвместно с директора на ЦПЛР – ОДК – Велинград Катерина Мирчева. Събитията са част от 51-те Велинградски празници на културата. Всички събития в програмата са с вход свободен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светослав Николов:

На 10 юли от 16 ч. при отворени врати в ЦПЛР – ОДК – Велинград Теодосий Спасов ще разкаже в разговор със Светослав Николов за изграждането и усъвършенстването на музикалното майсторство. Виртуозният кавалджия, вплел изкуството си в българския фолклор и джаз, ще сподели своя опит и ще разкаже истории от професионалния си живот пред любознателната публика. От 20 ч. в сряда на пл. „Николай Гяуров“ ще слушаме фолклорните импровизации на Теодосий Спасов фолк квинтет, в който са още Пейо Пеев – гъдулка, Иван Георгиев – гайда, Християн Цвятков – китара, и Генадий Рашков – тъпан. Специална хореография по една от пиесите подготвя Детски фолклорен ансамбъл „Чепинче“ с главен художествен ръководител и хореограф Аделина Пещерска към Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1905“ – Велинград.

Вчера, 9 юли „Jazz Велинград“ започна с работилници на Калин Вельов с перкусионистите от Младежка музикална формация и на хореографката Елена Бали с танцьорите от Клуб за спортни танци „Импулс 2002“. Те се провеждат в ЦПЛР – ОДК – Велинград, при който работят двата състава, участвали и в първото издание на фестивала. В концерта от 20 ч. същия ден на Калин Вельов и Amazonia се включиха и младите таланти на Велинград, за да поднесат подготвените съвместни изпълнения. Amazonia е уникален за Балканите танцов проект за латино музика, създаден от Калин Вельов. В него участват седем артисти от Европа, Африка, Латинска Америка и Карибите. В програмата им са карнавални танци с авторска хореография на Елена Бали по оригинална музика и световни хитове в модерни аранжименти с акустични инструменти и електроника. На сцената ги представят професионални танцьори и музикантите Калин Вельов – перкусии, вокали и електроника, Мария Дионисиу Аврамиди (Гърция) – вокали, и Диего да Франка (Бразилия) – перкусии. През миналата година Калин Вельов проведе първа среща с младите таланти от Младежка музикална формация, докато съставът подготвяше общите изпълнения с Нина Николина и Таня Първанова. Повече за първото издание на „Jazz Велинград“, свързано с песенното наследство на България, и второто – с етно джаза, можете да видите на сайта на Jazz FM.