Самуел Мануелян представи в следобедния блок на bTV Radio и предаването “За града” втората си авторска песен „Мечтател", която официално излезе на 30 май във всички дигитални платформи. “Песента има дълъг и личен път – първоначално беше създадена преди около 12 години за студентската ми котка - в последствие създадох български текст, с който спечелих фестивала за бардове „Солени ветрове", а след това имаше и широко внимание, когато я изпях в „Гласът на България". Именно там получих смигване от Иван Лечев, че "чува китарата си в нея", каза Мануелян.

Цялото интервю с певеца пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.