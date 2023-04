От 09 до 19 май 2023г. на сцените на РЦСИ „Топлоцентрала” и Сцена „Дерида” ще се проведе 16-то издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. Достигайки своята юношеска възраст с ежегодни издания и над 180 показани представления от цял свят, събитието се отличи като водеща платформа за вълнуваща среща с най-доброто и провокиращо ума и сърцето от съвременната експериментална танцова сцена.

По традиция, тримата създатели на „Антистатик“ – артистите Ива Свещарова, Вили Прагер и Стефан А. Щерев - избират мото на всяко издание, а след това го защитават и разгръщат в артистичната програма на фестивала. През 2023 г. селекцията от представления гордо застава зад принципа „моето тяло, моят танц“, който се превръща в манифест за тялото, съставен от шест точки и въплътен в работата на десетте поканени изпълнители и артистични колективи от Румъния, Германия, Финландия, Нидерландия, Полша, Украйна, САЩ, Канада, Словения и Австрия.

"София няма сцена за съвременен танц". За това алармира съоснователят на фестивала Вили Прагер. По думите му, в съседна Румъния такъв център съществува от 20 години, като има вероятност да бъдат създадени такива сцени и в други наши съседни страни. Според Прагер, въпрос на държавна политика и воля е създаването на такава институция.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с хореографа и съоснователят на "Антистатик" Вили Прагер, разположено в звуковия файл:

16-тият „Антистатик“ започва на 09 май в 19:30 часа в „Топлоцентрала“ с представлението „Място за изчезващи (Безнадеждно)“ на Серджу Матис (Румъния/Германия), в което автентичните записите на застрашени и изчезващи птиците, събирани в продължение на няколко десетилетия от библиотеката „Маколи“ към Лабораторията по орнитология в Корнел и Фондация “Xeno-canto” (Холандия), се преплитат с научни и митични истории и вълнуващ танц, за да покажат в нова светлина срещата между човека и природата.

На 10 май в същия час и място е време за втората среща на българската публика с работата на хореографа Томи Паазонен (Финландия/Германия), който вече гостува на фестивала през 2021 г. Този път той се завръща с представлението „Атитюд“, в което съчетава стриктния речник на класическия балет с импулсите на съвременния танц, качвайки трима опитни мъже танцьори на балетни палци. Резултатът е експериментален балетен спектакъл, изпълнен с технически умения и виртуозност.

На 12 май от 19:30 часа на Сцена „Дерида“ зрителите са поканени на наелектризиращия „концерт“ за тяло „Без дъх“, в който композиторът и изпълнител Тиан Ротевел (Нидерландия/Германия) превръща себе си в музикален инструмент и разгръща звука в залата до неузнаваемост. Звучат и композиции от периода на Късния ренесанс, на фона на жестове и движения, с които артистът си проправя път между дилемите за смислено и безполезно, музика и танц, удоволствие и провал, частно и публично.

Следващата вечер, 13 май, програмата продължава с представлението 18+ на Ана Новицка (Полша/Германия) „Това е нещо истинско“. Хореографката и изпълнителка превръща кожата си в хоризонт, въплъщава в тялото си различни емоции, създава чрез него ситуации, демонстрира намерения и разказва истории. И неусетно потапя зрителите във въпросите за това какво е тялото, как го възприемаме и можем ли съзнателно да го променяме.

На 14 май от 11 и 12:30 часа на терасата на „Топлоцентрала“ „Антистатик“ кани всички на възраст 7-12 години на първото танцово представление за деца в историята на фестивала – „Браво, деца!“. То е специално подготвено от немския колектив LIGNA, който българската публика вече познава от продукциите „Тайно радио“, „Опиянение и гняв“, и поредицата „Нонумент“. Всеки участник получава на място слушалки. В тях започва да звучи радио пиеса, в която се сместват разказ и инструкции за движение, така че постепенно децата превземат мястото, на което се намират.

Същата вечер е и безплатната прожекцията на филма „Монохромно“ и срещата с мултидисциплинарния артист Антон Овчинников (Украйна), чиято аудио-поема „Война“ звучеше преди началото на представленията в програмата на фестивала през 2022 г. в знак на солидарност с пострадалите от войната срещу Украйна. „Имам чувството, че от всичко „мое“, ми е останало само тялото. Понякога силно, но по-често слабо и уязвимо. Оставете тялото да покаже какво чувства сърцето ви.“ – споделя авторът в лентата, заснета през април миналата година, докато му се налага да пребивава в принудителна изолация на 50 км. от нападнатия Киев.

На 15 май от 19:30 часа в Сцена „Дерида“ Були Фей Колинс (САЩ) потапя зрителите сред своите „Песни от допаминовата въртележка“. Заливан непрекъснато от информация, героят на този музикален пърформанс преживява своите страхове, попаднал в клопката на безкрайната въртележка от пикове и спадове, причинени от потока на онлайн съдържанието. На сцената оживяват колажи на културна сатира и лични разкази, изобразяващи хаотичността на политическата ситуация.

На 16 май от 19:30 ч. в „Топлоцентрала“ е време да проследим представлението, кадър от което е и визията на 16-тото издание на фестивала и отново е подходящо за публика 18+ - „ТЛМ – Телесна линия на мисълта“ на Симона Дяконеску (Румъния) и Ванеса Гудман (Канада). Дори на пръв поглед да изглежда, че то е посветено на тялото, истината е, че фокусът му е всеки от нас като микробен отпечатък и дори като система от взаимнообуславящи се бактерии, едновременно силна и крехка. Замислено като хибриден спектакъл, конференция и хореографско шоу, представлението ни пренася през миризмата, размножаването, физическите упражнения, имунитета и ни приземява в едно ново измерение на това какво може да наречем „идентичност“.

На 17 май в България отново гостува известният артистичен колектив Via Negativa (Словения) със своя сценичен галоп „Деветата“, който препуска през легендарната „Симфония № 9 в ре минор“ на Бетовен и също е подходящ за публика 18+. Представлението преминава през цялото произведение на германския композитор, наложило се като „шедьовър на Западната цивилизация“, „гигантско и сложно“, „сюблимно“. И по средата на този „изключителен пример на човешкия дух“, застават артистите – голи и подозрителни, без капка триумф на лицата, търсещи просто връзка между себе си и Животното.

Артистичната програмата на „Антистатик“ завършва центробежно на 19 май от 19:30 часа със солото „Задвижван“ на Зимон Майер (Австрия). Изпълнителят превръща дишането си в движение, а движението – в дишане. Звукът от стъпките се смесва с ударите на сърцето, за да отговори на съществените въпроси за спонтанността и самоизразяването. Всичко започва притихнало в едно притъмнено кръгово сценично пространство и достига до заряда, пулса и екстаза на клубната сцена.

Билетите за всички представления вече са в предварителна онлайн продажба на цена от 15 лева до 20 април, 20 лева до 08 май и 25 лева по време на целия фестивал. Билетите за „Браво, деца!“ струват 10 лева предварително и 12 лева в деня на представленията. Прожекцията на филма „Монохромно“ и срещата с артиста е с вход свободен.

Повече подробности за програмата на „Антистатик” можете да откриете на antistaticfestival.org, както и в социалните мрежи. bTV Radio е медиен партньор на събитието