„Цифровият двойник на София е платформа, в която и гражданите, и представителите на общини могат да взимат решения за важните проблеми, които има в града, да може да се правят симулации на базата на данни и да се тестват различни варианти на решения“. Това заяви в ефира на bTV Radio проф. Силвия Илиева- член на УС на Института GATE към Софийския универститет.

„Това е един много голям набор от данни, които позволяват симулации на различни сценарии в различни сфери (…) и получаването на крайни сценарии, които помагат за аргументирани и правилни решения. В момента работим с пилотен район Лозенец – там, където се намира и сградата.“, допълни изследователя Емил Христов от екипа на Института. „Всяка една такава платформа има няколко нива на достъп – за граждани, за администратори, за професионалисти“, счита той. „Веднъж разработим ли подхода за изграждането на дигитален двойник, можем да го приложим в който и да било район“, посочи още Христов.

„Искаме гражданите да допринасят с данни (…), защото с това се решават проблемите на всички нас“, подчерта проф. Илиева. Според нея, „специалисти се търсят в тази област много. (…) Интересът е голям, а ние имаме и базата, и данните да осигурим интересни теми на младите хора....В областта на интелигентното правителство сме се фокусирали върху дезинформацията. От тази година сме тестови център на НАТО.“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с проф. Силвия Илиева- член на УС на Института GATE към Софийския универститет, чиято нова сграда се открива утре, и Емил Христов – изследовател от Института, част от разработващия екип на двойника, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Премиерът акад. Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел ще открият на 5 декември от 10.00 часа новата високотехнологична сграда на GATE - първия институт в България и Югоизточна Европа в областта на големите данни и изкуствения интелект. Те ще дадат началото и на форума “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation”, който ще се проведе в два дни на 5 и 6 декември.

Сред официалните гости ще бъдат също Константин Павлов, кмет на район Лозенец и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Програма за образование“, представители на Европейската комисия.

По време на събитието изследователите от GATE ще разкрият възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом.

Те ще представят и дейността на екипите в направленията, в които работят – „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, както и как чрез високите технологии и изкуствения интелект може да се противодейства на дезинформацията, какъв е потенциалът на пространствата от данни (Data Spaces), GATE като тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

Снимка: Институт Gate

На 5 декември от 13.00ч. ще се състои Годишен форум на GATE: сесия "Визия за данните и изкуствения интелект" с участието на международни експерти и бизнес лидери в областта на данните, изкуствения интелект и пространствата от данни, сред които представители на Европейската комисия, Европейската обсерватория за дигинални медии, Министерство на иновациите, Технологичен университет Чалмърс и др. На 6 декември от 9.30ч. ще се проведат Тематични панели за градските цифрови двойници, дигиталното здравеопазване, дезинформацията и инициативите на GATE като тестови център на НАТО. Ще бъде представен и тематичен уъркшоп за градските цифрови двойници, както и демонстрации и постер-сесии, които ще разкрият резултатите от работата на GATE по различни проекти.

От 8 до 10 декември в рамките на форума “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation” институт GATE ще бъде домакин на GATE-AEC Хакатон София заедно с организаторите на най-големия хакатон в тази сфера – AEC Hackathon (Architecture, Engineering and Construction Hackathon). Първото по рода си събитие в Централна и Източна Европа, подкрепено от тази общност ще насърчи връзката между информационните технологии, световни експерти и представители на компании, работещи в сферите на архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране, като крайният очакван резултат е решаване на конкретни казуси, свързани с развитието на градската среда.

Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ на бул. “Джеймс Баучер” № 5 в съседство с Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика. Още от пръв поглед архитектурата й подсказва важната роля на института на водещ изследователски център в технологиите на бъдещето, чиято мисия е да направи живота на хората по-добър чрез съвременните достижения на науката.

Сградата ще бъде обезпечена с технологични решения, позволяващи мобилност и многофункционалност, както и възможност за промяна на пространствата в зависимост от променящите се нужди на института. Тя ще бъде оборудвана със сензори и датчици за събиране на данни като част от Лабораторията в градска среда (City Living Lab). Това предполага възможност за експериментиране върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради и на градовете като цялостна екосистема.

В новия високотехнологичен дом на GATE ще има няколко лаборатории - Лаборатория за цифрови двойници (Digital Twin Lab), Лаборатория за визуализация с три отделни пространства – Fusion студиото и Лобито за визуализация за провеждане на събитията, организирани от екипа на GATE, за визуални демонстрации и визуализация на данни, както и Работното пространство за визуализация, което подпомага научните изследвания и разработкитe, Лаборатория за обучение.