Проект „НА ТИ С КУЧЕТО 3: НЕ СИ САМ В ПАРКА“ е своеобразно продължение на предишните ни проекти от поредицата: НА ТИ С КУЧЕТО: КУЧЕШКА ГРАДИНКА и „НА ТИ С КУЧЕТО 2 – СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА“.

Продължават усилията за създаване на своеобразна осъзната и грамотна общност от стопани на кучета, притежаващи по-различна култура на общуване – както с домашните любимци, така и с околните собственици на такива. Затова се създава своеобразен „Правилник за движение с куче в градска среда“ (по аналогия с Правилник за движение по пътищата) и се провежда кампания за неговото популяризиране и разпространение.

С цел избягване на конфликтни ситуации от Сдружение "На ти с природата" обръщат внимание и на т.нар. „Жълто куче“ – това са кучета, които поради здравословното си състояние или друга причина имат нужда от повече пространство и следва да бъдат избягвани близките им срещи с други домашни любимци. Маркирането става, след като стопанинът поставя ярко жълта панделка, кърпа или друг предмет, който другите „кучкари” да виждат отдалеч и да избягват близък контакт.

Идеята за така маркирано „жълто куче” не е нова. Този начин на обозначаване на животни съществува и в други европейски държави. Какви други правила е добре да спазват хората с кучета, за да бъде разходката им безконфликтна и приятна? Чуйте от интервюто на Георги Митов с Ина Хаджиева от Сдружение "На ти с природата", разположено в звуковия файл: