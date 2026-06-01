От 1 до 7 юни 2026 г. bTV Media Group поставя началото на нова мултитематична инициатива – „Седмица на бъдещето“, която надгражда успешната концепция на „Зелената седмица“ и разширява нейния фокус към темите, които оформят качеството на живота днес и утре.

Началото на инициативата в Международния ден на детето - 1 юни поставяме с темата „Детски свят“ и фокус върху бъдещето през очите на най-малките.

В ефира на bTV Radio ви запознаваме със Сдружение „Хайде“, което е създадено по идея на 8-годишния Йохан, против тормоза в училище. Всяка година оганизацията пуска нова песен, която е свързана с темата и призовава да сме по-добри. Сдружението прави и флашмобове в училища и детски градини в цялата страна.

Драгомира Павлова ръководи Сдружение „Хайде“ и е съосновател на частна детска градина, институт за обучаване на родители и учители и създател на образователен комплекс за деца със специални потребности. С нея разговаряме за бъдещето, което започва от днес – с грижа, внимание и шанс за всяко дете.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Драгомира Павлова, разположено в звуковия файл: