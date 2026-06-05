От 1 до 7 юни 2026 г. bTV Media Group представя новата мултитематична инициатива – „Седмица на бъдещето“, която надгражда успешната концепция на „Зелената седмица“ и разширява нейния фокус към темите, които оформят качеството на живота днес и утре.

В „Седмица на бъдещето“ по bTV Radio ще ни гостува Александър Донков с неговия преподавател по "Приложно програмиране" Николай Палашев от Гимназията за дигитални умения "Софтуни Будител". Учител и ученик работят „заедно за климата“.

На световна олимпиада по програмиране 15-годишният ученик победи близо 5000 конкуренти от 30 държави с иновативна игра, посветена на екологичната криза.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Донков и Николай Палашев:

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Извън програмирането Александър Донков пише стихове и есета. Той е отличник е по всички предмети, като само по физическо е изкарал 5, но пък има зелен колан по айкидо. Припомнете си неговата история ТУК