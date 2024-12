Седмица на израелската музика от 10 до 14 декември организира Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с подкрепата на Посолството на Израел в България. Събитието обединява музиканти от България и Израел в поредица от образователни инициативи – майсторски класове и работилници, както и в концерти. Това е богато културно взаимодействие, което представяме по bTV Radio в разговор с преподавателката проф. Орит Орбах и студентката Ясмин Кенет. В превода ни помага Мария Хаздай.

„Преди няколко месеца свирих тук на концерт за Израел със Софийската филхармония. След концерта от Посолството на Израел имаха чудесна идея да създадем фестивал, който да събере на едно място български и израелски млади изпълнители и студенти. Сега тази мечт„на се изпълни. С нас са най-добрите млади таланти от Израел, които имат възможност да свирят със свои български колеги.“ – разказа проф. Орит Орбах, преподавател по кларинет.

„Много е хубаво! Днес имах възможността да се запозная с музиканти от България. Изсвирихме заедно Американския квартет на Дворжак – произведение, което всички знаят. Музиката няма нужда от превод, чудесно е как може да ни свърже. Свирихме, сякаш всички се познавахме. В нашата група има изпълнители на много различни инструменти. Освен това преподавателите свирят с нас, провеждаме майсторски класове, вратите са отворени за всички от академията. Този обмен е ценен, радвам се, че съм тук!“ – коментира студентката Ясмин Кенет.

Концертите от програмата са два. На 11 декември от 18 ч. в Концертната зала на НМА Академичният симфоничен оркестър ще изпълни произведения от класически и съвременни автори, включително ще представи премиера от Михаел Волпе. Солисти ще бъдат израелските музиканти Ела Роден (саксофон), Офек Барда (саксофон) и Авнер Бах (блокфлейта), както и българският цигулар Александър Тянов. Диригент на вечерта ще бъде Адам Иванов, студент на проф. д-р Деян Павлов. Седмицата на израелската музика в България ще завърши с тържествен камерен концерт на 14 декември от 18 ч. в зала „Димитър Ненов“ на Академията (ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6). На сцената ще застанат рамо до рамо преподаватели и студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и техните гости от Консерваторията „Хасадна" – Йерусалим и Youth and Music Israel. Програмата ще включва произведения от композитори като Волфганг Амадеус Моцарт, Антонин Дворжак, Йоахим Стучевски, Мааян Джеймс и Марин Големинов. Входът за всички събития е свободен.

Интервю на Светослав Николов: