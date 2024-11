Оглушителната театрална сензация STOMP, превърнала се в истински глобален феномен, ще представи заразителна смесица от изкуството на ритъма, танца, театъра и комедията с вълнуващ саундтрак, вдъхновен от суматохата на ежедневието. Спектаклите ще се проведат от 8 до 10 ноември 2024г. в Зала 1 на НДК в столицата. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим.

Осем изпълнители създават експлозивен ритъм, на който се радват хора от всички възрасти по целия свят през третото десетилетие, извличайки звуци от Запалки на 5, кошчета за боклук, капаци и дори кухненски мивки.

STOMP обикаля света повече от 30 години, изнасяйки повече от 20 000 концерта пред повече от 12 милиона души в 55 страни на 6 континента. През цялото време за шоуто STOMP бяха използвани над 60 000 кибритени кутии, 40 000 метли, 30 000 кофи за боклук, 20 000 палки и 35 000 литра черна боя, нанесена със 780 валяка.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Серена Морган и Фил Бачелър от сензационната британска трупа „Stomp“ в превод на Мария Александра Кюркчиева:

Шоуто STOMP е замислено и режисирано от дългогодишните творчески и бизнес партньори Люк Кресуел и Стив Макникълъс. Люк е роден и израснал в Брайтън на южния бряг на Обединеното кралство. Самоук перкусионист, той започва да свири на барабани на 9-годишна възраст и напуска училище на 15, за да преследва музикална кариера. Кресуел е бил сесиен барабанист и ритъм програмист за музикалната група Beats International, както и за Бет Мидлър и Елвис Костело.

Стив е родом от Йоркшир в северната част на Обединеното кралство. Музикант, актьор, певец и писател, през цялата си кариера той е работил с голямо разнообразие от групи, включително Bradford Theatre Group, Cliff Hanger, Royal Covent Garden Theatre, The Flying Picets и Pookiesnackenburger.

Заедно с Кресуел, Стив е режисьор на шоуто STOMP. През 1994 г. те са удостоени с наградата "Лорънс Оливие" за "Най-добра театрална хореография".

Заедно с Люк, Стив създава оркестровото шоу "The Lost and Found", чиято премиера е в Брайтън през 2006 г. В тандем с Creswell, той работи върху множество филми и реклами, с право споделяйки престижни награди и номинации със своя колега.

През 2010 г. Стив и Люк закупиха Old Market Theatre в родния им Брайтън и Хоув. Мястото осигурява сцена за еклектични продукции и подкрепя местни артисти. Щастлива случайност помогна на приятелите да станат собственици на мястото, където за първи път се представиха заедно.

През 2015 г. Люк Кресуел и Стив МакНикълъс бяха удостоени с почетни докторски степени по изкуства от Университета в Брайтън като признание за приноса им към музиката и сценичните изкуства.