Гамуел Сори е един от най-жизнерадостните музиканти на съвременната клубна сцена. С три милиона стрийма в Спотифай през миналата година, с 847 000 гледания в Ютюб на видеото с INNA Party Songs, италианският диджей и продуцент се превърна в една от сензациите на съвременната танцова сцена. Славата му достигна далеч извън пределите на родината. През 2020 г. музиката му започва да се излъчва по Би Би Си, а сред сътрудничествата му е работата с Lovespeake. Артистът на Global Records гостува в студиото на bTV Radio.

От какво чувствате, че има нужда светът, което му давате със своята музика?

В музиката си влагам много чувства. Опитвам се да изразя в нея идеи и да разкажа истории от живота ми, с което да съм полезен на слушателите. Искам те да се открият в песните ми. Бих искал хората да слушат музиката ми и когато са щастливи – като празнуват или се наслаждават на красива гледка по време на ваканция, а също и когато имат нужда да презаредят след лоши преживявания. Но накрая най-важното е да наситя музиката си с емоции.

Когато слушам музиката Ви, чувам в нея усмивката, с която влязохте в студиото. Очаквах тази усмивка. Какво Ви прави щастлив и защо Ви е приятен и лек пътят в музиката?

Вече две години имам възможност да се посветя изцяло на музиката. Преди това работех и други неща и винаги се опитвах да намеря баланса между работата в ежедневието от една страна и от друга – писането на музика и участията ми като диджей в нощни клубове. А сега се чувствам щастлив и се вълнувам, че най-накрая имам свободата да се фокусирам върху това, което обичам – да композирам и да свиря. Всеки път, когато някой ми каже, че е чул моя песен и тя му е харесала, това означава, че съм достигнал до него по някакъв начин. И всеки път се вълнувам, когато моя песен бъде издадена и звучи по радиото. Когато учех, не съм си представял, че ще правя нещо подобно. Чувствам, че съм в началото на пътешествието си, но сега, когато мога да се съсредоточа върху това, което обичам, живея в постоянно щастие. Разбира се, с хубавите и лошите моменти, с предизвикателствата – но това е част от работата. Обикновено съм щастлив.

Това е Вашето призвание – да създавате музика и да правите хората щастливи с нея, с нея да огрявате живота. Каква прави една песен добра според Вас, кога сте доволен от Ваша творба?

Голям почитател съм на акордитие. Ако прогресията ме грабне от самото начало, веднага ми става интересно. От голямо значение е и текстът. Но най-важното е мелодията. Рецептата е да имаш хубава акордова прогресия в мелодия, която веднага те привлича и остава в теб. Но това не е лесно да се постигне – хората имат различни вкусове, а ние, продуцентите, сме създатели на музиката. Много се притеснявах – и сега продължавам да се притеснявам – дали тази песен е по-добра от другата, достатъчно добра ли е… Но в крайна сметка – важна е публиката – ние правим музика за нея и трябва да ѝ привлечем вниманието и да я задържим. Всичко е свързано с мелодията. Трябва да имаш добра мелодия, да я развиеш с готина акордова прогресия и към нея да добавиш емоционален текст, в който слушателят да се открие и да намери щит. Самият аз се чувстват в музиката защитен и закрилен. Постигнеш ли това в съчетание с всичко останало, което казах – имаш идеалната комбинация.

И това прави всички щастливи. Не съм чувал Ваша песен, която да не те накара да искаш да танцуваш. Каква част от песента е танцът, към който тя ни приканва?

Както се казва в електронната музика – това е „капката“ – най-важната част от песента – да те накара да танцуваш. За това няма точна рецепта – можеш да го постигнеш с вокала или с някой инструмент, но накрая стигаш до момента неустоимо да ти се танцува.

Както чувам в музиката Ви и във Вашите думи – Вие сте мечтател. Когато погледнете напред към бъдещето, каква картина искате да видите?

Да, самият аз се възприемам като мечтател. Мечтая да свиря на големи фестивали. Когато бях тийнейджър и мечтаех за тези събития, на чиито сцени излизат най-популярните диджеи, си казвах, че ще е сбъдната мечта дори да съм там като слушател. Сега мечтата ми е да свиря на такива фестивали. Най-много от всичко искам да видя пред себе си огромната публика, която пее моя песен. Това би било безценно. Със сигурност бих се разплакал.

Интервю на Светослав Николов: