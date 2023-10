„Посланието на текста е да стоиш на правилната честота, която ти дава енергия, да запазим добрия вайб, добрата енергия, която зарежда всички нас и да гледаме с усмивка на всички неща, които се случват“. Това разказа певецът Sergie пред bTV Radio за новата си песен Енергия, която е неговата 19-та по ред.

За себе си казва, че винаги гледа енергията му да е позитивна. А коя е правилната честота, която му дава енергия: „За мен това е да правя това, което обичам, да обичам това, което правя и да се мотивирам сам себе си, защото няма по-силна мотивация от това да се надъхаш сам да направиш нещо.“, казва певецът.

